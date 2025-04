Las barbas, a remojar

Comenta Compartir

No es el 'dolce far niente', supervisor de nubes y mirando al cielo, el que no me invita a escribir, es lo que me rodea, ... pero, entonces, ¿echamos el cierre?

Mi tocayo Felipe, el de Mafalda, lo definió de manera genial: «He decidido enfrentar la realidad así que apenas se ponga linda me avisan», pero si le hago caso, debería hacerlo sentado porque caen chuzos de punta; como Felipe, pienso en la de gente que habrá haciendo cosas importantes mientras yo estoy aquí tirado. Manos a la obra. El tema, dicen los modernos, es el piquito espontáneo, mutuo, eufórico y consentido de Rubiales a Jenni. Ella lo levantó a pulso y le dijo que era un crack, él, envalentonado, le pidió permiso: «¿Un piquito?». Independiente de que la cronología y el discurso transcurrieran así, que ni me va ni me viene, resulta patético escuchar a Luis Manuel. La realidad supera a la ficción, la sugerencia del piquito no es mejor argumento ni menos cutre que el permiso que le pide Torrente a Javier Cámara, que no al depravado Gabino Diego, cuando le pregunta si se hacen unas pajillas. Al menos Torrente aclara que sólo es para aliviar tensiones, ¡eh¡, sin mariconadas. En ambos casos, la petición confirma la falta de espontaneidad, vamos que buscaban la ocasión. En otros tiempos, el morreo, espontáneo o no, sólo hubiera quedado en una efusión que, siguiendo a Torrente, mitigaba tensiones, pero vivimos una época en la que, como dice Edurne Uriarte, a un señor que pone las instituciones del Estado en manos de un delincuente y pacta con quienes justifican el asesinato, «le hacen presidente del Gobierno bajo el entusiasmo de los del feminismo fanático. A estos lo que les escandaliza es el beso criminal de Rubiales». Aquí, los progres devenidos en torquemadas —a moro muerto gran lanzada— aplican la retroactividad, sea para retirar medallas al mérito en el trabajo o blasones, sólo cuando les interesa. Así las cosas no sé la que le caerá a Rubiales por su desenfreno, lo que de verdad me preocupa es el futuro de Míchel por haberle tocado los huevos a Valderrama en 1991. Entonces los futbolistas jugaban con 'minishort' no con calzonas 'king size' y al paquete no había que rebuscarlo. A Valderrama, Fernando Hierro le había soltado una caricia y él, pensando que había sido Prosinecki, empezó a insultarlo. Míchel salió en su defensa y el pibe le insinuó que no le tocara los huevos. En el primer córner, dicho y hecho. Lo de Franco, cuarenta y ocho años, lo de Chapote, veintiséis, no cuenta, la lapidación de Woody Allen —declarado, como Kevin Spacey, inocente, pero eso qué importa—, veintitrés. Míchel, echa las barbas a remojar.

