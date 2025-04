Baltasar negro sí o sí

Comenta Compartir

Escribo de manera un poco atrevida, porque la serie que voy a citar, 'Aquí no hay quien viva', ni la he visto ni sé de ... qué va. Como no me gusta escribir sin saber, me acabo de enterar de que se emitió con gran éxito durante cinco temporadas, de 2003 a 2006. Aunque parece ser que la reponen con frecuencia.

Netflix ha tomado la decisión de eliminar uno de los episodios de la tercera temporada de 'Aquí no hay quien viva'. El episodio eliminado, 'Érase un belén', ha desaparecido porque el personaje de Mariano —por lo que leo en Wikipedia, padre de Emilio, el portero— se pinta de negro para representar al rey Baltasar. A mí me eligieron un año para hacer de Baltasar. Desconozco si quienes me eligieron y el elegido, el que esto escribe, que todavía se está quitando restos de mejunjes, estamos en pecado mortal. Ofender a alguien ni se me pasó por la cabeza. No sé en qué acabará esta locura del woke, blackface y todo lo que está por llegar ni quiénes están interesados en fomentarla, pero me entristece que haya tanto borrego suelto que acepte la cosa sin la mínima crítica. Al leer esto lo primero que se me vino a la cabeza fue la imagen de Al Jolson, con la cara pintada de negro, los labios pintados de blanco y guantes del mismo color. Asustaba, pero en la América del XIX y principios del XX, la presencia en un escenario de un negro cantando para blancos aún no era digerible. Corramos a comprar el Blu-ray porque tardaremos muy poco en que nos retiren esta joya del blackface. Pero repasemos, por si se quieren rascar el bolsillo, porque hay más, mucho más, porque en esto de los colores hay que sacárselos al desaparecido Machín, que le echaba la culpa al pintor nacido en su tierra de pintar angelitos bellos, pero nunca se acordó de pintar un ángel negro. Machín, por mucho que le gustara escucharlo a mi madre, era un racista porque solo se acordó de los negritos buenos, pero ¿es que los demás de las huchas del Domund no tienen derecho a que los retraten? Qué vamos a decidir con Yul Brinner que, aunque de ascendencia mongola, se disfrazó de rey Mongkut de Siam o de cosaco en Taras Bulba. O Charles Bronson, de origen lituano, de Chato el apache. O el blanco y racista John Wayne, que permitió le pegaran unos lacios bigotes para lucir de Gengis Kan. Hay quien dice que su exposición, que se rodó en Utah, cerca de donde explotaban bombas atómicas, contribuyó a su cáncer. Y qué decir de Mickey Rooney y su kimono en 'Desayuno con diamantes'… aunque Chanel 5 ya le ha intentado meter mano. Pronto lo hará el gremio de los ortodoncistas. Así podíamos seguir infinitamente. O nos damos prisa o nuestra cinemateca o nuestro bolsillo quedarán muy, pero que muy tocados.

