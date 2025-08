Los artistas y sus tragaderas

Comenta Compartir

Ana Belén ha presentado su nuevo disco y lo está promocionando. De paso, ha hecho una confidencia sobre Pedro, el doctor no el manchego: «No ... sé si con eso (las explicaciones dadas) podemos seguir apoyándole, no lo sé. No era plural mayestático, eran ellos, los artistas».

Poco le han durado las dudas. «Un centenar de personalidades de la izquierda política, cultural y jurídica han suscrito un manifiesto en apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez y contra lo que consideran un intento de derribo ilegítimo del Ejecutivo», he leído. Fue a Londres con Pedro, el manchego, a ver a Conchita Martínez y «me presentaban como Bibí Andersen y a la gente no le cuadraba porque, claro, existía una mujer que era Bibi Andersson, inmensamente conocida». Vicente Molina Foix pensó que, mejor, Bibiana Fernández. Nada más enterarse, Ingmar Bergman y Bibi Andersson, agradecidos por tamaña consideración, sobre todo viniendo de quién venía, le mandaron a Bibiana un tarjetón. Bibi, la sueca, tuvo el detalle de aclararle que su verdadero nombre era Berit Elisabeth Andersson. Bibiana, desde entonces, no se siente farándula, según el Zerolo, la profesión de los farsantes. Su cambio de nombre conllevó su transmutación en integrante de las fuerzas de la cultura. Mary Francis se transmutó en Paca Gabaldón, Marisol en Pepa Flores, nuestra María José en Pepa Bueno y la pareja de Garzón, Dolores Delgado, en Lola. «Ha venido un tío a la Audiencia monísimo, para que lo vamos a negar, parece George Clooney, pero le pasa lo mismo, es una nenaza». Delgado: ¿Puedo contar lo de éste? Garzón: Sí. Delgado: Un maricón. Villarejo: ¿Quién es maricón? ¿Quién? Delgado: Marlaska Garzón: Es una tontería, pero te demuestra dónde está cada uno. Ana Belén siguió siendo Ana Belén y no Pilar Cuesta. Tiene mérito. Ana Belén o Maripili suenan a farándula más que a lobby. No es la única, Sarita fue Sarita hasta que murió, aunque los íntimos la llamaran María Antonia; Marujita, Marujita e Ignacio Fernández, Tony Leblanc. No necesitan abuelos. Los del lobby, aunque pocos, cuentan con la inestimable ayuda de a quienes su madre parió de izquierdas. «Ser de izquierda es, como lo es ser de derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil; ambas, en efecto, son formas de hemiplejia moral». Lo dijo Ortega y esta cerrazón la define la IA como la falta de flexibilidad y apertura mental en la política, la incapacidad de trascender las propias convicciones ideológicas. El domingo tres de marzo de 1996, después del vendaval de los GAL, Filesa, Cruz Roja… Felipe González fue votado, cultura y abajofirmantes incluidos, por 9.425.678 españoles. Aznar, 9.716.006, ganó por sólo 290.328 votos. Subrayó, 9.425.678. Incompresible. Según el Casares, 'tragaderas' no es sólo la inocente facilidad de creer cualquier cosa sino también, y esto conlleva más responsabilidad, la falta de conciencia o vileza del que tolera cosas inmorales. Botar a Sánchez no significa volver a cantar el 'Cara al sol', simplemente, no tener tragaderas. Que no se relama Feijóo, los de la cultura no se exigen a sí mismo lo que le exigen a los demás.

