Otro año más, o menos

Son algo más de las ocho del 1 de enero, la niebla y el silencio me acompañan en el porche mientras el día empieza a ... clarear. Orientado al oeste, si el sol supera sus obstáculos empezará a aparecer por la izquierda y por detrás. Y me plantearé qué hacer.

Sin ovejas, no debo dejar que la hierba, tan abundante este año, adquiera una altura contra la que no pueda luchar. Como no me gustan los herbicidas, dejan al campo de un color parecido a la cabeza de Ronald Araujo, prefiero trabajar y disfrutar del maravilloso verde que ahora luce. Si no hay mucha humedad me pondré a segar, controlo su crecimiento y me obligo a hacer ejercicio.

Todo esto me ha pasado por la cabeza en un instante, mientras –al mismo tiempo, no me pregunten cómo– pensaba si esta nueva muesca en las cachas de mi vida es un año más o uno menos, que en julio, Dios mediante, llegarán los setenta.

Dentro duermen plácidamente y ajenos a mis cuitas Diego, 2012, Carlota, 2014 y Juan, 2016. Demasiado pequeños, no puedo evitar, acordándome de lo escrito por mi admirado Gistau cuando nació Luca, su primer hijo –'Del Martini al Meconio'. De ineludible lectura, El Mundo, 19/03/2010–, que me siento obligado a permanecer aquí algunos años más.

David, que había perdido a su padre muy pronto, aspiraba a estar con Luca al menos veinticinco. Después vendrían Leo, Dante y Bianca. David se había impuesto dejar de fumar, mi propósito de la enmienda va con la báscula. Más que por mis rodillas o mi espalda debo hacerlo por mis hijos. Miro el sueño de los tres y desgrano las palabras de David:

«Que salga a vivir, algún día, sabiendo que cualquier rescate estará a tan solo una llamada de teléfono. Que sea un hombre con códigos del que nadie pueda decir que falló como amigo. Ya iremos viendo todo eso. Ya lo iremos hablando. Lo que pido es tiempo para acompañarle al menos un trecho largo de su camino vital, como espectador y como cómplice. Porque, de todas las sensaciones nuevas que me ha inoculado Luca, la peor es la hipocondría.

Por primera vez en mi vida, temo morir. Me siento obligado a permanecer aquí al menos 25 años más, los que él pueda necesitarme, y en eso no quiero fallarle. Mi hijo no ha de ser lo que yo fui: un adolescente enfadado con el mundo porque se le murió el padre demasiado pronto. Voy a dejar de fumar».

Gistau, que había nacido el 19 de junio de 1970 falleció con solo 49 el 9 de febrero de 2020. De nada le valió dejar de fumar.

Dante, contaba Romina, su viuda, «que tiene ese punto observador del padre que a veces parece que está en otro planeta, me dijo un día: papá no está muerto, está aquí con nosotros, lo que pasa es que se ha vuelto transparente». Quiero, por ellos, tardar algo en volverme transparente.