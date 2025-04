1852, 1932, 1934, 1962, 2023…

Comenta Compartir

Acometo, veremos por cuánto tiempo, la ardua tarea de clasificar mis libros.

Sin especial criterio, he empezado por la balda que tenía más a mano. ... Había una forma exprés de hacerlo, hacer fotos con el móvil al lomo de los libros y limitarme a censar autor, título y editorial, pero he optado por otra más lenta, los voy sacando en montones manejables y me los llevo a la mesa. Esto me permite tocarlos, olerlos, abrirlos… Muchos tienen notas en cartulinas que alguna vez fueron el comienzo de un fichero inconcluso que ahora quiero retomar; otros, párrafos subrayados porque en aquellos momentos me parecían interesantes o estaban relacionados con lo que me trajera entre manos; unos, páginas dobladas en ausencia de lápiz o fosforito; otros –qué poco trabajo me hubiera costado hacerlo en todos–, con fecha y lugar de adquisición anotados, con el poder de evocación que esto conlleva… En fin, que, de pronto, han adquirido un nuevo significado continente y contenido. Estaban en reposo y he venido a despertarlos.

El 110 de 'Mi biblioteca', así he titulado en Excel, le ha correspondido a 'El mundo visto a los ochenta años. Impresiones de un arteriosclerótico', de Santiago Ramón y Cajal. Librito de Austral que compré en Cádiz el 12 de marzo de 1976, estaba, por ende, en cuarto de carrera y mi diletantismo ya me llevaba por estos derroteros en lugar de afanarme con los Botella, el Patel o el Farreras. El Piulachs, muy anticuado, lo había comprado de segunda mano. La cabra tiraba al monte. A lo que íbamos, que esta manera de clasificar va ser muy lenta, pero apasionante. A algunos los recuerdo perfectamente, a otros ni siquiera soy consciente de cómo y cuándo han llegado hasta aquí. Desde mi primer libro (1962), un delicioso 'Búfalo Bill' apócrifo que me regaló mi madrina, han pasado sesenta años, muchas cosas y he reunido unos cuantos y, en todos, intento releer alguna página siendo consciente de que, aunque fuera longevo y no me dedicara a otra cosa, no podría leerlos otra vez, y mucho menos meterle mano a los dos mil que tengo en formato EPUB, porque, por expresarlo con palabras de don Ramón (1 de mayo de 1852–17 de octubre de 1934), camino más rápido de lo que pensaba «a los helados dominios de Vejecia, a ese invierno de la vida sin retorno vernal, con sus honores y horrores según decía Gracián […] porque el tiempo «corre lento al comenzar la jornada y vertiginosamente al terminarla» (Schopenhauer)». Comentaba en el prólogo que no le asustaban los cambios de régimen, pero que no podía transigir con los sentimientos que desembocan en la desintegración de la patria y en la repartición del territorio nacional. Pedro, sin embargo, sí.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY