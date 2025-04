Mediopensionistas

Lo traje aquí hace unas semanas. En mi simpleza e ignorancia creía que era tan fácil como que el sanitario que quisiera prescribir estudiara medicina, ... que el licenciado en derecho que quisiera ser juez opositara a judicatura, que… Parece que es algo más complicado y que hoy las puertas son incontables. Lo que dudo, aunque pueda ser irresponsabilidad por mi parte, es si son puertas o, en demasiados casos, coladeros 'ad hoc'.

Esta madrugada he leído algo relacionado con una atleta trans, una 'chica' que ha sido expulsada de un concurso de dardos. Me ha sucedido igual que el otro día. En mi ignorancia y simpleza, lo veo tan fácil que me pregunto por qué nadie hace nada al respecto.

Era evidente, al menos para mí, –no era la gacela Merlene Ottey, Miss Bronce– que en Caster Semenya, genotipo y fenotipo se tenían que poner de acuerdo. No era mujer 'normal' y, además, con el patrón típico masculino de cromosomas XY, biológicamente podíamos decir que era varón.

¿Quién retorció las cosas e hizo cuestión de honor que corriera como mujer? Sus niveles de testosterona le proporcionaban ventaja. ¿Por qué ella sí y Ben Johnson no?

Como decía Gila de los zumos Don Simón, las distintas federaciones la quitaban y la ponían. Retirada de las competiciones internacionales, después se le permitió regresar.

En 2019 la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) retorcía aún más las cosas impidiendo a mujeres como Semenya participar en 400, 800 y 1500 metros hasta que tomaran medicación para bajar sus niveles de testosterona.

¿Esto, una especie de castración, no es forzar la naturaleza? ¿Es que el fin justifica los medios? Es más políticamente correcto drogarla que decirle no.

Soy consciente de que detrás de cada persona que presente un problema que la haga distinta puede haber un drama personal y que nos tenemos que volcar en minimizarlos, pero sin mezclar las cosas.

Poner un hándicap a Usain Bolt para que compita con un discapacitado por aquello de la diversidad es como si lastramos a José Tomás con pesas tobilleras para que compita con el bombero torero.

Lo que quería decir es que, como en mi colegio, hagamos la división entre externos, internos y mediopensionistas. Que los hombres corran con hombres, las mujeres con mujeres y que los que no esté claro que sean una cosa u otra, corran como mediopensionistas.

No habrá peleas, nadie que se vista por los pies querrá estar donde no le corresponda ni podrá aducir supuestas ventajas o tratos de favor a otros y, sobre todo, no tendrán que drogarse para que les baje la testosterona. Con el bromuro de la mili basta.

Para los que atan moscas por el rabo, Semenya contrajo matrimonio con su novia de siempre, una chica llamada Violet Raseboya y son padres, o madres, de dos niñas, Oratile y Oarabile.

Me da igual qué les une, si al XY le tira el XX o se impone una naturaleza lésbica.

El morbo para los morbosos y la rentabilidad para los mandamases. Nosotros…