Votaré, pero ¿a quién?

Queda atrás, pero vigente, la obra de Miguel Delibes sobre la tranquilidad personal de quien vive lejos de ciertos avatares y el interés que algunos ... tienen por su voto, como supo interpretar Giménez-Rico en su película 'El disputado voto del sr. Cayo'. Hoy todo ha cambiado, bueno, el abandono del mundo rural aún es mayor, pero el desconocimiento sobre las ofertas electorales no es tan grande, aunque el paisano siempre ha sabido lo que no quería, pues los medios de comunicación se encargan de trasladarnos los distintos programas. Durante unos días somos bombardeados por eslóganes y globos sondas, que en ocasiones poco tienen que ver con lo que se ventila en las elecciones. Es ruido, imágenes e ideas más simples que el axioma. Se echan en falta propuestas a las que la gente a la hora de votar pudiera agarrarse y, parece, que la verdad en elecciones está reñida con la necesidad, la posibilidad y el sentido común. Aunque dijera Tierno Galván, que las promesas estaban para no cumplirse, cada día el ciudadano tiene más memoria y se resiste frente a la mentira y el engaño.

Los ciudadanos, que dejaron hace mucho tiempo de ser súbditos, aunque el trato que reciben, en ocasiones, se asemeje, tienen el poder en sus manos mediante el ejercicio democrático del derecho de sufragio, el voto, para cambiar de representantes, pues los políticos no son otra cosa que representantes que tienen un mandato para hacer lo que se les encarga y no de su capa un sayo, como sucede en ocasiones. En la historia de España se recoge la muerte del procurador de Segovia, Rodrigo de Tordesillas (1520), porque no respetó el mandato que tenía de su ciudad en las Cortes de Santiago-La Coruña. Cuando se vierte la ira del pueblo es peligrosa y no siempre justa. El pueblo puede reprochar la falta de cumplimiento de la palabra dada y exigir a quien hiciera la promesa y no puedan prometer un pantano donde no hay río. Bueno, ahora en tiempos de sequía, a algunos el agua embalsada les molesta. Para eso está el voto.

Es de aceptación universal en el mundo democrático: un hombre un voto. Pero no lo fue siempre, sino que responde a una conquista. En ocasiones hay quien piensa que no debería ser así, cuando se hacen consideraciones críticas sobre la preparación de los individuos, pero tengamos presente que es como el aire que exigimos trece veces por minuto (G. Celaya). Por tanto, debemos mantener el principio. Además, la democracia se basa en el demos, el pueblo, y a este pertenecen todos los nacidos. La conquista nace de las revoluciones burguesas a finales del siglo XVIII en que el pueblo, como tal, empezó a ejercer su derecho de sufragio, pero no siempre fue universal. Los primeros pasos dados fueron muy cortos como el espacio entre los peldaños de una escalera, pero con la sucesión de ellos se ganan las alturas y con la universalización del voto los logros. El sufragio empezó siendo censitario, pues sólo votaban los varones y no todos, sino los más pudientes económicos y los más instruidos, que solían tener la misma procedencia.

En España el sufragio universal (masculino) fue de antes de ayer (1891). Desde entonces pudieron votar todos los varones mayores de edad, pero hubo antes otras muchas elecciones en las que solo pudieron hacerlo algunos pocos. En el siglo XX se amplió el derecho de sufragio, pero despacito. Se permitió el voto a las mujeres mayores de edad (24 años), pero no casadas ni prostitutas (1924), porque a criterio del legislador la paz conyugal era un bien superior a proteger y la discrepancia en el voto en el seno del matrimonio podía tener graves consecuencias. Entonces no había divorcio. Optaron porque no votasen las mujeres, podrían no haberlo hecho los hombres, pero así fue. Las dueñas y pupilas de 'casas de malvivir' tampoco podían votar, porque habría sido tanto como reconocerles un plus en el sufragio a los proxenetas. Por tanto, pocas eran las que podrían disfrutar de aquel derecho, pero, no obstante, tampoco se convocaron elecciones con aquella ley.

En las elecciones del 28 de junio de 1931, consideradas como constituyentes en la II República, las mujeres pudieron ser elegidas, pero no votar, y fueron elegidas Clara Campoamor (Partido Radical) y Victoria Kent (Partido Radical-socialista), más tarde se incorporaría Margarita Nelken (PSOE), que fueron las primeras diputadas de la Historia de España. Algo se había avanzado, pues la mujer empezaba a salir de la triada pecaminosa de la que formaban parte también al demonio y el mundo. Esto se llamó sufragio pasivo femenino. Las elecciones se habían celebrado siguiendo la Ley Electoral de 1907, modificada por un decreto de 8 de mayo de 1931, por el que se concedía el voto a los varones mayores de 23 años, distritos electorales provinciales, se establecía un sistema mixto mayoritario y proporcional, que primaba la lista más votada y reservaba una participación a la minoría y se concedió la condición de elegibles a los sacerdotes y a las mujeres. La Constitución de 1931 en su Art. 36 estableció que «los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes». Y así llegó el sufragio universal a España.

La lucha por el voto femenino la encarnó por encima de cualquier otro diputado Clara Campoamor, votada en las listas del partido de Alejandro Lerroux. Para Clara Campoamor no apoyar el sufragio femenino era un error histórico, «que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar, al dejar al margen de la República a las mujeres». No fueron de la misma opinión Victoria Kent, para quien el voto femenino debía aplazarse, ni los socialistas de entonces, todos lo tenían claro como no lo tuvieron sobre la edad electoral. Margarita Nelken, especialmente, consideraba que la mujer española no estaba preparada para adquirir el derecho de voto. En el régimen anterior se decía que no estábamos preparados para la democracia. Ni Victoria Kent ni Margarita Nelken votaron a favor del derecho de sufragio de la mujer, ni Indalecio Prieto, para quien fue «una puñalada para la República» que junto a otros socialistas salió del hemiciclo en el momento de la votación, otros no asistieron aquel día a la sede de la Soberanía nacional (1 de octubre), para lo mismo, no votar. La Constitución de 1978 establece la mayoría de edad en los 18 años (Art. 12), la igualdad ante la ley (Art. 14) y «los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal» (Art. 23). Ante ello estamos. Nunca tanta facilidad, claridad y libertad.

Tras el estudio de los programas electorales, que es necesario, a pesar de que son farragosos, porque siempre votar es mejor hacerlo con información, después vendrá el descarte expresado en a quién no votar..., y por último, puede, nos decidiremos a quién votar. Y votaremos.