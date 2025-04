«Y volvieron al trigal…»

Como soy de pueblo, he oído sobre la tozudez de ciertos semovientes, cuyo destino eran los trigales o las mieses de las parvas ya venteadas ... de trigo o de cebada (cebá, en mi pueblo). Y es que tanto los animales como los hombres (genérico), que también somos animales de costumbres, tendemos a la repetición de hechos, incluso cuando nos equivocamos. Pedro Guillén, en su gramática latina, recogía un ejemplo para las oraciones de genitivo, que aún recuerdo (1959) y traduzco: «Es propio del hombre el equivocarse, pero no permanecer en el error».

En 'El eco de los pasos', (Ruedo Ibérico, 1978) obra autobiográfica de Juan García Oliver, catalán, uno de los líderes anarcosindicalistas más genuinos de la España del siglo XX, recoge, sucintamente, algunas notas sobre las andanzas de Francisco Maciá en París: su conspiración y preparativos para la sublevación de Cataluña que se redujo al 'Asunto de Prats de Molló' (1926). Para García Oliver, barnizador, camarero… que se formó en las universidades carcelarias terminaría conociendo la cultura clásica grecolatina, así como experto en leyes, llegando a ser ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero durante la Guerra Civil. Maciá quiso que García Oliver fuese su ministro de la Guerra en su gobierno en el exilio, que formó en París en torno a su residencia en Bois-Colombes. No aceptó, porque los planteamientos insurreccionales de Maciá no eran acordes con su pensamiento, más partidario de una rebelión a la irlandesa, es decir: interna e intermitente, y no desde un país extranjero, que provocaría la oposición del país en cuestión (Francia), lo que llevaría inexorablemente al fracaso. Para García Oliver, Maciá respondía a cierta simpleza política rayana con el candor «que oscila entre el aldeanismo y la política».

Francesc Macià fue un militar español de ideología republicana que terminaría como político independentista llegando a ser fundador del Estat Català y Esquerra Republicana de Catalunya y presidente de la Generalidad de Cataluña. Era una persona de trato afable y llano, pero como todo el nacionalismo catalán, sigo a García Oliver, estaba bajo la influencia de las sotanas y de los elementos más retrógrados de Cataluña. Parece, que poco ha cambiado, pues en los momentos de la desconexión con España algunos curas se destacaron colgando «esteladas» en las iglesias y defendiendo la causa en sus sermones. Bueno, en sus orígenes los nacionalismos tanto en las Vascongadas como en Cataluña fueron apoyados por clérigos que eran mayoritariamente antiliberales.

En el año 1925 Maciá recurrió a la URSSen búsqueda de apoyo económico para su causa, a pesar de la distancia ideológica que mediaba entre los comunistas de Stalin y la burguesía catalana, pero la causa era la causa. Lo mismo defendía don Juan Manuel en la Baja Edad Media, que proponía aliarse con el diablo, si fuese preciso, si le ayudaba contra sus enemigos. Aquellos enemigos, a los que pidió ayuda fue a la Internacional Comunista de la que esperaba recibir recursos económicos, pues las aportaciones de los catalanes en América y la de los irlandeses, parece que no eran suficientes para llevar a cabo la sublevación en Cataluña. En noviembre de 1926 fueron detenidos Maciá y sus colaboradores cuando se dirigían en tren a la frontera española, ocupándoseles bastante armamento.

Con el advenimiento de la República el 14 de abril de 1931 Francecs Maciá proclamó el Estát Catalá, que, según él, con cordialidad se integraría en la Federación de Repúblicas Ibéricas, lo que vino a ser el primero de los problemas a resolver por el Gobierno provisional de la República española.

Después, además de una generosa autonomía prometida por el gobierno republicano, sería la primera región con estatuto de autonomía, vendría el 6 de octubre 1934 y la proclamación del Estado Catalán por Lluis Companys, pero aquello terminó al día siguiente con la intervención militar del general Domingo Batet. La República garantizaba la autonomía, pero dentro del Estado integral.

La Constitución de 1978 es muy garantista y se cumple menos y no pasa nada o casi nada, pues vemos incumplimientos. Años después, a partir de 2004, tras un largo proceso de exigencias y transferencias de competencias, más que cualquier otra región en Europa, por tener tienen hasta «su ejército particular» (Los mossos d'esquadra, fundados en época de Felipe V, aquel rey que fue tan malo), pero al no alcanzar del Estado un régimen especial económico-social como el del concierto vasco o el foral de Navarra (que podrían ser considerados anomalías en Europa, pero con razones históricas en España), exigencia presentada por Artur Mas, el nacionalismo de Convergencia i Unió se fue escorando hacia el independentismo, la presentación de un nuevo estatuto de autonomía, que fue recortado por el Tribunal Constitucional, pues no tenía encaje en la Constitución, y después ya lo vimos, desplantes a las autoridades del Estado, primero con Qim (Joaquim) Torra y después leyes de desconexión durante la corta presidencia de Carles Puigdemont, referéndum para la independencia (1 Octubre), proclamación y aprobación de la república catalana; aunque la proclamación (10 de octubre) fuese durante unos segundos, pero proclamación, al fin y al cabo, proceso judicial contra los líderes del proceso, (que fueron indultados, a pesar de decir que lo volverían hacer), protestas contra la sentencia (noviembre, 2019)… y ahora tras las investigaciones policiales, parece ser, que no fueron pocos los contactos con la Rusia de Putin y los ofrecimientos económicos y militares por parte de este, incluyendo hasta un cuerpo de ejército de diez mil voluntarios (mercenarios), como colaboración a la defensa de la nación catalana y dispuesto siempre a desestabilizar Europa… Cada día aparece algo nuevo y más gente involucrada, que ha dado cuerpo a una pieza judicial conocida como 'Volhov'. No sabemos hasta dónde llegará, ni si se podrá demostrar todo lo que recoge y nos traslada la prensa, pero apunta maneras y no muy limpias. Claro, a estos también habrá que amnistiar ¡Estaría bueno, que los dejásemos atrás! Por eso digo, que la «burra vuelve al trigo, trigal o adónde sea», pues si entonces llamaron a la Rusia (URSS) de Stalin, ahora, según parece, ha sido a la Rusia de Putin. Amigos como para confiar en la cuadrilla.