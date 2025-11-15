El valle de los héroes

No es de recibo que a estas alturas de los tiempos, a los 86 años del final de Guerra Civil española, guerra que es ya ... más la de los nietos que de los protagonistas, continúen restos humanos de los abuelos en fosas comunes, en pozos o en minas, como el caso de La Paloma en Zarza La Mayor, (HOY, 07/10/2025), Villanueva de la Serena y en otros lugares.

Por otra parte, a estas alturas de la vida me interesa más reparar, conservar, que destruir, por eso doy vueltas entre contradicciones e inquietudes y considero prudente no meter los dedos en heridas sangrantes, aunque sean ajenas y viejas, sino ayudar a curarlas y, si la cosa fuese a mayores, elevar una oración, aunque se trate de agnósticos, como, seguro, les vino bien a todos los muertos 'anónimos' por el Covid-19 en aquel funeral de Estado (16/07/2020) en torno a un pebetero, al que solo faltó el triángulo para calificarlo de masónico.

Hace un tiempo leí, se había convocado un concurso de ideas para la 'resignificación' del Valle de los Caídos/Cuelgamuros por un importe de 30 millones de euros. Como es dinero público y éste no es de nadie, según Carmen Calvo, se tiende a dilapidar y hay para todo menos para lo urgente y necesario (por ejemplo, para los enfermos de ELA). En este tema del Valle se dan posiciones encontradas, como en casi todos los hechos históricos, donde las unanimidades no existirán nunca. Pero tengamos presente que han pasado ya más de ochenta años y no se pasa página 'resignificando', sino aprendiendo del pasado para no repetirlo, que no cambiarlo, pues esto solo se da en el mundo de la ficción y para ello están el cine y, en especial, la escritura.

Por ejemplo, la Revista Triunfo en un Extra (17/06/1972) recoge el discurso de ingreso en la RAE de Max Aub, español voluntario. Se trata de una ficción del propio Max Aub, que no llegó a ser miembro de la RAE, pero él recrea su toma de posesión, que ubica en 1956 ocupando la vacante de D. Ramón del Valle Inclán, que tampoco formó parte de la institución, como no lo fueron otros que aparecen como titulares de los sillones de tan docta casa. Alguno muerto en la guerra, Federico García Lorca, otro en su contexto, Miguel Hernández, y otros que no lo fueron. Se recoge también la presencia en el acto del presidente de la República, D. Manuel Azaña, como si continuase. Es decir, todo un cuadro como si la Guerra Civil (1936-1939) no hubiera tenido lugar. Es toda una recreación elogiable, pero no más.

La guerra fue como fue. Todos lo sabemos y ahí están los testimonios personales (familiares) y la amplia bibliografía que trata, entre otras cuestiones, de su pérdida. Como causas de la pérdida Carlos Rojas en su obra 'Por qué perdimos la guerra' (1972), destaca la falta de colaboración con la República de algunas potencias del pacto de 'No agresión', las luchas internas de comunistas contra anarquistas y socialistas, los recelos contra los militares profesionales fieles a la República, la dispersión en el mando... Para Manuel Azaña la guerra terminó con el reconocimiento del gobierno de Burgos por Francia e Inglaterra. Y dimitió como presidente de la República (27/02/1939). Después siguieron más agonías y más sufrimientos.

Sin embargo, los historiadores aún discuten sobre sus orígenes, para unos fue el fracasado golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que pasó a ser una larga y cruel guerra; para otros, fue la quiebra del propio sistema republicano al cuestionar los resultados electorales de 1933, que aumentó la polarización. Tendemos a pensar que el pueblo vota mal, cuando no vota lo que queremos.

Tras la muerte del general Franco (1975) todo cambió y sobre bases de consenso se fraguó la Transición política, «la transformación de un régimen dictatorial y autoritario, en otro constitucional y democrático» (Juan Sánchez. HOY, 09/05/25) que vino a ser como la reconciliación entre los españoles. Y se sucedieron distintos gobiernos. Todo parecía ir bien.

Tras el 11-M (2004), la masacre de Atocha, y la mala gestión de la crisis por parte del PP, Rodríguez Zapatero se dio de bruces con la presidencia del Gobierno y, además de abrir algunos melones verdes, pasó a cuestionar no solo el concepto de Nación, sino la misma Transición y chapoteó en el pasado más reciente como los niños en los charcos al salir de la escuela, pero éstos no hacen nada malo, solo se divierten, aunque lleguen a sus casas con los zapatos y los pies chorreando. La Ley de Memoria histórica (2007) y después la Ley de Memoria Democrática (2022) de Pedro Sánchez, que algunas bondades tendrán, han levantado muros frente a la consolidación democrática. No debieron ser nunca leyes de parte, sino resultados de amplios consensos, y no parece que éstas lo fueran por la polémica generada.

El régimen de Franco, a su manera y de qué manera, construyó un templo-monumento, el Valle de los Caídos (1959), donde yacen los restos de 33.833 excombatientes de la Guerra Civil, según he leído. De un bando más que de otro, seguro. Pero todos murieron en la Guerra Civil. No he tenido curiosidad por visitarlo, pero, como otros conozco la majestuosidad de su cruz, –la mayor del mundo–, las esculturas del extremeño Juan de Ávalos, uno de los primeros socialistas emeritenses, su planta basilical con bóveda de medio punto sobre arcos fajones, su crucero y cúpula central subterránea extraordinaria. Aparte de motivaciones ideológicas, que toda obra tiene en origen, podemos cambiar su orientación de futuro, sin pasar por la demolición ni por eufemismos que buscan su desvirtuación, como si así, en este caso, se ganase la guerra perdida.

Creo entender lo que es un BiC (Bien de Interés Cultural), que no hay que identificarlo con viejo, sino con lo que goza de aprecio social y la sociedad hace suyo. Un bien que tiene reconocimiento social, porque el pueblo lo reconoce como extraordinario y único, que normas administrativas inventarían y protegen como tal. Por su monumentalidad y la valoración social, que tiene para algunos/muchos, podría ser declarado BiC el Valle de Cuelgamuros, se llame como se llame. En esto tampoco habrá unanimidades. Sacados los restos de Franco y de José Antonio, su significación queda reducida a la de ser una gran necrópolis, que puede acoger a otros muchos más, y a un templo donde las oraciones por el descanso eterno colectivo no hacen distinción ni pueden hacer mal a nadie y justifican plenamente, a mi entender, la presencia de los monjes. Si en el siglo XI, 'Deus lo vol' y fueron a las cruzadas, si ahora el pueblo lo quiere, o parte de él, en lugar de la destrucción, démosle la vuelta. Claro, mi propuesta no tiene como objetivo levantar ningún muro, sino derribarlo. Bastantes hay ya.

Cuando visitamos las pirámides de Egipto o los monumentos romanos y de toda época, no siempre nos preguntamos por el esfuerzo y la sangre con que se levantaron, piénsese en Las Médulas (León), de actualidad este verano con los incendios. No. Contemplamos su belleza y monumentalidad. Por tanto, apliquemos el mismo criterio: conservar y respetar y no pasar sobre el pasado histórico con un trillo como bárbaros. Su continuidad es el mejor testimonio de una época a no repetir.

Mi propuesta pasa, por tanto, por la conservación y por ampliar las zonas de enterramiento y llevar a los nuevos osarios los restos de todos aquellos 'héroes', levantados de las fosas comunes existentes en cualquier lugar de España y no sean reclamados por sus familiares (HOY, La Haba, 13/05/2025, Valverde de Llerena, 28/05/2025, Feria, 22/09/2025…). Y dedicar esos millones de euros a la investigación en la identificación para terminar de una vez por todas con las fosas comunes en España estén donde estén y sean de la facción que fueren. Todos los muertos son nuestros. Sería la mejor significación y contribuiría a cerrar todas las heridas, que aún duelen. Sería un magnífico 'Valle de los Héroes' y punto de encuentro de reconciliación nacional.