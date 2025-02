Traición al pueblo saharaui

De fecha 14 de marzo de 2022 es la carta dirigida por Pedro Sánchez a Mohamed VI en la que le expresa su disposición «para ... encontrar una solución mutuamente aceptable» sobre el problema de Sahara Occidental y acepta la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 «como base seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo».

Don Pedro Quevedo, natural de Villanueva del Fresno, obispo de Orense y presidente de la Regencia, durante la Guerra de la Independencia, el 28 de marzo de 1808 en su carta dirigida a Napoleón rechazando su invitación a ir Bayona recoge: «Tangant vulnera sacra nullae manus» («que ninguna mano toque la herida sagrada»), que en román paladino viene a ser: «No metas la mano en la herida», equivalente a otras expresiones de uso frecuente entre el pueblo llano. Por el contrario, Pedro Sánchez con su misiva a Mohamed VI, considero, ha metido la mano en la herida sangrante del pueblo de saharaui y ninguno mejor que este pueblo para saber qué es lo que le interesa, como el obispo Quevedo sabía lo que le interesaba a España, que era que Napoleón abandonase España.

El PSOE no ha llegado a tener una posición clara sobre el Sahara Occidental, pues lo ha considerado poco menos que terreno pantanoso en el desierto, de ahí, que el cambio en la posición política exterior española, decidida por el señor presidente, haya movido tanto las aguas como el fango y en ese terreno de arenas movedizas son muchas las sensibilidades a distinguir entre los fieles de su feligresía; unos son contrarios y otros han seguido la senda marcada por su secretario general, llegando a alabar el cambio en la posición política considerándola benefactora para el futuro del pueblo saharaui. Tanto, que desde el buenismo y el pragmatismo algunos describen hipotéticas bondades que se seguirán para este pueblo. De su decisión el presidente aún no ha informado en las Cortes y dudo lo haya hecho en el Consejo de Gobierno por la oposición de sus coaligados. Ciertamente, la política interior y exterior es competencia del Gobierno (Art. 97 CE), pero éstas no deben basarse ni en la arbitrariedad ni en el capricho. Aquella fue una decisión personal y aún desconocemos tanto el origen como sus motivaciones, a pesar de las suposiciones relacionadas con el caso Pegasus y el espionaje del teléfono del presidente. Parece, que de una negligencia se han derivado daños, pues ha supuesto la ruptura de relaciones comerciales con Argelia con un gran perjuicio económico para particulares y empresas españolas que operaban en esa zona del Norte de África, máxime cuando la guerra de Ucrania vino a complicar y encarecer los suministros energéticos.

Por otra parte, quienes defienden las bondades de la decisión del presidente, creo, llegan a identificar términos como secesión y autodeterminación, cuando comparan el Sahara Occidental con las CC AA españolas. La secesión se refiere a la separación de una parte del territorio o población de una nación –pretensión de los nacionalistas catalanes–, y el otro, la autodeterminación, a que un territorio, que es colonia, tiene el reconocimiento internacional a constituirse en Estado independiente eligiendo su forma de gobierno. El derecho internacional habla de colonia, y así lo reconoce la ONU, y, que sepamos, en España tan solo queda una colonia, que no es ninguna de las CC AA que se citan, sino Gibraltar, reconocida en el Tratado de Utrecht (1713) como inglesa la «ciudad, y castillo, junto con su puerto, defensa y fortalezas». Lo que hoy vemos es el resultado de apropiaciones, negligencias y apatía de los gobiernos españoles, que no defendieron su territorio como debieron. A este asunto urge buscar solución: ¡es la única colonia en Europa!

Lo del «derecho a decidir», mantra del nacionalismo catalán, ni es forma jurídica ni tiene reconocimiento alguno, que sepamos, salvo el que le quiera otorgar algún interesado, pues es tanto como decir, que en una casa en que viven varias personas una de ellas una mañana cualquiera decide quedarse con la cocina, sin dar audiencia a los demás. La soberanía es de toda nación, como el domino de la casa, y corresponde siempre a todos los que viven en ellas.

Hasta el presente, que sepamos, Marruecos no ha cambiado un ápice su posición sobre las Islas Canarias, hacia donde expande sus aguas territoriales y explotación económica, ni sobre Ceuta y Melilla. No ha renunciado a sus reivindicaciones, que afloran siempre que quiere algo o tiene un problema interno, como ya sucediera en tiempos de Hasán II. Algunos sabíamos que Ceuta era española desde 1640 y Melilla desde 1497. Y el reino alauita es posterior a estas fechas. Marruecos como Estado lo es desde 1956. Sabemos que la ubicación geográfica de estas dos ciudades autónomas las hace especialmente peculiares y complejos sus problemas, por ello el Gobierno y la Nación deben implicarse especialmente en la defensa de su españolidad y continuidad. Desde el Tratado de los Pirineos (1659), Llivia (Gerona) está rodeada de territorios franceses y se respeta lo acordado.

El caso de Sahara Occidental es un territorio a descolonizar para lo que deben seguirse las resoluciones de la ONU, dictadas expresamente, y sobre él España, como antigua potencia administradora, tiene especiales responsabilidades, lo que ha venido a recordar el profesor Tamames en su moción de censura, pero el señor presidente no entró al trapo: ¿Qué esconde? El territorio está ocupado por Marruecos y con pocos visos de abandonarlo a su propio destino, pero el representante del pueblo saharaui, titular del derecho de autodeterminación, es el Frente Polisario (STGUE de 29/09/2021).

Si en 1976 con el Acuerdo Tripartito con Marruecos y Mauritania, España esperaba alcanzar tranquilidad para resolver sus propias vicisitudes internas y contradicciones no supo solventar la situación y desde entonces está instalada en la esquizofrenia representada por el apoyo popular solidario con el pueblo saharaui (apoyo socioeconómico, visitas, acogida de niños…) y la posición oficial española entre la aceptación de las resoluciones de la ONU y no molestar a su vecino del Sur, «aliado fidelísimo de Francia y de Estados Unidos, al que (España) mira constantemente de reojo, por la defensa de intereses económicos pesqueros, de seguridad para las ciudades de Ceuta y Melilla, la inmigración ilegal y el yihadismo, etc.». (HOY, 18/08/2016).

Muchas son las dificultades a las que se enfrenta España, pero la peor de las salidas ha sido el entreguismo sin contraprestación alguna, que sepamos, salvo algún desplante como hacer una rueda de prensa junto a una foto del monarca alauita (febrero de 2023), las fronteras a su iniciativa, la inmigración descontrolada, sin reconocimiento expreso de españolidad de Ceuta y Melilla y el 'lobby' marroquí actuando como nunca.

Con el cambio de posición política de España con respecto al Sahara Occidental, lamentablemente, el pueblo saharaui no va a mejorar en su bienestar, pues no hay garantías, pero sí hemos consumado una traición. A pesar del tiempo de sufrimientos, las esperanzas a un pueblo no se le pueden hurtar. De ahí, la vigencia de las palabras de don Pedro Quevedo a Napoleón, pues el presidente español con su proceder ha metido la mano en la herida sangrante el pueblo saharaui.