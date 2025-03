Sobre los dioses y los hombres

Desde la Antigua Grecia la mitología, la historia de los dioses, ha sido objeto de reconocimiento. Dioses como Zeus, Afrodita o Apolo tuvieron gran participación ... en la 'Ilíada' de Homero, epopeya que se encarga de describir la cólera de Aquiles en la guerra entre troyanos y aqueos, tras la partida de Helena, mujer de Menelao, rey de Esparta, con su amante Paris, hijo de Príamo, rey de Troya. El rey ofendido buscó alianzas entre los suyos para recuperar a su bella esposa huida, limpiar su honor en la medida de lo posible, siempre difícil, y de paso los griegos destruir Troya, ciudad que ejercía competencia en la zona. Es frecuente buscarse un pretexto para resolver una competencia. Desde entonces los dioses han hecho causa común con los hombres participando en sus contiendas, pues a ellos los hombres recurren y ellos como siempre actuando con arrogancia exclusiva prodigando favores arbitrariamente, pues los dioses suelen moverse solo por el capricho y la ausencia de trabas morales. Ese es el problema que tienen los hombres actuando al dictado de este proceder creyéndose «únicos», que terminan siempre en dictadores o tiranos.

Por fin, el candidato Sánchez, que lleva, me temo, a la nación española a un camino de no retorno, rompió aguas en Granada, aunque acompañado por el presidente del Consejo Europeo y de la presidenta de la Comisión Europea (6/10/23), no se habrán enterado de nada del desaguisado que prepara con la amnistía, al menos eso espero, pues de lo contrario harían cómplice a la propia Europa, cuando los nacionalismos estuvieron en los orígenes de las dos guerras mundiales. Según Pedro Sánchez hay que desjudicializar la política y los hechos acaecidos en Cataluña, buscando «alivio», pues «no deja de ser una forma de superar las consecuencias judiciales de la situación de 2017». Yo pensaba que la mejor manera era aplicando la ley, ante la que todos somos iguales. Ahora, el candidato haciendo un alarde más de cambios de opinión (mentiras) para garantizarse unos votos, desautoriza al Tribunal Supremo que juzgó y se carga la igualdad de los españoles y unos políticos amnistían a otros políticos. No siempre entre «bobos» anda el juego. Ante los indultos ya dijo el Tribunal Supremo que el Gobierno, con aquellos, buscaba su propia continuidad. Ahora necesita los votos de los secesionistas y de un prófugo (Carles Puigdemont) para garantizarse la continuidad en la presidencia del Gobierno. No es progresismo, es supervivencia de uno y empleo de muchos. No se puede engañar permanentemente a todos. La ocasión al nacionalismo y secesionismo (algunos vascos y algunos catalanes) les viene ni que pintada; es su oportunidad y la aprovecharán, pero que un partido que fue uno de los hacedores de la Constitución de 1978 haya pasado a hacer causa común con quienes quieren negar la Transición y la propia Constitución, así como la igualdad de todos los españoles, tiene bemoles.

Otro de los dioses del antiguo Olimpo fue Saturno que pudo reinar con la aquiescencia de su hermano Titán, pero con la condición de que no tuviera hijos. Saturno tomó por esposa a Rea y tuvieron varios hijos, pero conforme al pacto que había hecho con su hermano, tal como nacían sus hijos los devoraba, se los comía. Ello nos lleva a considerar que la antropofagia estuvo bendecida por los antiguos dioses griegos. Mala cosa era esta, que la humanidad ha abandonado afortunadamente, aunque en algún momento el instinto de supervivencia haya sido más fuerte que la civilización. Por otra parte, sabemos –las madres son muy protectoras– que Rea consiguió esconder algunos de sus hijos: Júpiter, Neptuno y Plutón (nombres que después llevarían algunos planetas del sistema solar). Descubierto el engaño, Titán apremió a su hermano y contra ellos entabló guerra Júpiter, uno de los hijos protegidos por Rea y no devorado por su padre, que terminó derrotando a los hermanos Titán y Saturno. Júpiter se vengó reinando en el Olimpo de los dioses por encima de todos ellos.

Si en la mitología los dioses se comportan como los hombres y encarnan tanto sus vicios como sus virtudes, pero a distancia siempre de los hombres, sus mitos nos ayudan a entender los comportamientos humanos, pues pasaron a ser referentes de los propios humanos y recogidos en el campo de las artes, donde destaca la obra de Goya 'Saturno devorando a su hijo'. Un gigante con ojos desorbitados, pelo y barba largos, semidesnudo, coge con sus manos lo que queda de su hijo ya decapitado al que le falta también un brazo y se dispone a engullir el otro brazo. Se trata de una escena terrorífica, pero a pesar de su violencia es de una belleza extraordinaria por la fuerza plástica y por las múltiples simbologías que el espectador puede sacar. Ahora, podemos estar ante una de estas escenas en la que los padres refundadores del PSOE (1974) y otros que siguieron la llama que acababa de prender soplaron con fuerza sobre ella para que, en poco tiempo, se convirtiera en un partido de esperanza democrática junto a otros. Sin embargo, parece, sus esfuerzos fueron vanos y su influencia pasa a ser «histórica» en el peor de los sentidos, en el de viejo y antediluviano, del que poco puede sacarse de saber y nada de reconocimiento.

Una buena interpretación para el mito de Saturno es el proceder del PSOE actual con respecto a sus «progenitores». Ya solo son para usar y tirar: sirven para la exhibición en un aniversario y para poco más, pues se les niega hasta la libertad de expresión cuando es derecho fundamental, en ocasiones su ejercicio va parejo a la expulsión (Redondo Terreros), al expediente (Leguina) o a la advertencia, que, sin duda, habrán recibido Rodríguez Ibarra y otros. Todo por decir que sus «hijos», que se han llevado siglas, estructura y fieles votantes, han tomado un mal camino para España, les está negando su propia existencia política, pero son ahora los hijos quienes devoran a los padres, pero siempre igual, devorándose unos a otros. Y otros muchos en silencio cómplice, sobre todo los que progresaron en la política a su socaire, los que aplaudieron como claque enfervorizada hasta sangrar sus manos en la actualidad están mudos, cuando ya ni arriesgan su currículo ni su empleo. Solo hay dudas sobre sus principios de ayer, sin alguna vez los tuvieron, los que les delatan.

De tejas abajo al romancero, que es filosofía popular, en ocasiones no le falta razón y en él se recoge: ¡Cría cuervos y te sacarán los ojos! Yo, que soy más benévolo, diría: ¡Cría cuervos y los verás crecer! Hay otros como el que dice: ¡Si te vi no me acuerdo! Hay dónde elegir.