Son muchas las milongas

Algunos partidos tienen como objetivo la conservación de las «esencias»», que los cambios sean lo menos posibles, otros la transformación precipitada y en ocasiones violenta ... y los hay que tienen como objetivos el ir tirando en el marco de unas normas y reglas hechas y aprobadas entre todos y asumidas, que se convierten en la esencia de la propia convivencia, sin las cuales ni la libertad ni la igualdad tienen desarrollo, y, por último, están los que buscan sacar beneficio bajo pretexto de particularidades, lenguas minoritarias, mitos, leyendas y etnias recreando falsos pasados y aún habrá alguno más por ahí. Es difícil mantener el equilibrio entre tantas aspiraciones, por lo que en ocasiones terminan arrollándolo todo, pero antes es cuando se debe recurrir a las enseñanzas de la historia. En la historia de España tenemos experiencias más que notables de todo tipo y algunas más que sangrantes, pero a algunos no les importa lo más mínimo, como si con ellos no fuere el asunto. Y a todos nos compete.

Hemos sabido del protagonismo trágico del pueblo español defendiendo su soberanía cuando la olla de la conciencia nacional estaba en efervescencia, lo que no parece que esté en estos momentos, aunque preocupaciones hay, pero cuando llegó, cuando sintió el desamparo se levantó. La actuación de los pueblos suele ser sorpresiva y violenta. Nadie pretende la repetición de tales arrebatos, pero las injusticias difícilmente tienen justificación. Derramar la leche siempre es más fácil que recogerla.

Para mejorar las circunstancias de vida y calmar los arrebatos de las clases populares nació el movimiento obrero, que en ocasiones recurrió a la violencia, cuando sus justas reivindicaciones ni eran oídas ni atendidas, de ahí que no fue extraño en épocas anteriores se recurriese a prácticas que en la actualidad damos como superadas, con la excepción hecha de los partidarios del terrorismo, que también los hay, de lo que puede dar buena cuenta el pueblo español, pues experiencias le sobran en éste y en otros asuntos.

En España tenemos un partido político fundado allá por 1879, el PSOE, en el que su evolución es más constatable que en los demás, es el más longevo, pues algunos no han tenido ni tiempo de tener historia reseñable por lo efímera que fue su vida. Es el partido que más cambios y modulaciones significativas ha sufrido, pues ha pasado por distintas etapas. En unas su carácter revolucionario fue evidente, como también ha sido un partido de firmes convicciones democráticas y colaborador lamentable de algunas prácticas antidemocráticas, cuando no aceptó el resultado de las elecciones de 1933 y propició la revolución de 1934 o violentó el proceso electoral de marzo de 1936 (Álvarez Tardío-Villa García). En la Guerra Civil tuvo dos caras, una partidaria de la revolución al modo soviético (Largo Caballero) y otra más proclive a la reconciliación y la paz (Julián Besteiro), aunque fracasó. Tras su refundación en 1974 hizo suya la socialdemocracia que había surgido tras la Segunda Guerra Mundial partidaria de la mejora de las condiciones de vida de la sociedad por la vía de la reforma y la aceptación de la democracia liberal y desde entonces hasta ahora, que ha tomado nuevas direcciones y no se sabe bien hacia dónde ni sabemos lo que recogerá su historia. Por todo ello, con sus aportaciones y contradicciones, es el partido que más atractivo ha tenido en España.

La democracia liberal se basa en el respeto a las formas, en la división del poder, en la supremacía de la ley, en el Estado de Derecho, y en la alternancia en el poder de partidos políticos distintos, nunca enemigos, sino expresiones de opciones ciudadanas.

Tan importante es la ética y las formas, que no todo vale en la política o, al menos, no todo valía hasta ahora para seguir en el poder o hacerse con él. En el juego de naipes se dice: «¡O jugamos todos o se rompe la baraja!». En esa estamos, en estos días ante la ruptura de la baraja (los tahúres siempre estuvieron mal vistos en esta tierra) por las cesiones que el partido de un presidente estando en funciones firmó con Junts, ERC, PNV y los ignotos acuerdos con EH-Bildu que ponen en grave riesgo la continuación de la propia nación, como hasta ahora la conocíamos. No se han respetado los más de quinientos de su antigüedad, que no parecen importar, como si la nación y su historia fuesen patrimonio exclusivo de los firmantes de los acuerdos y los demás ciudadanos han sido reducidos a meras comparsas, porque así unos lo han exigido y otros consentido.

Tenemos una Constitución, la de 1978, acabamos de celebrar su aniversario, que recoge procedimiento de reforma, lo que quiere decir que se puede cambiar, pero con audiencia del sujeto, que no es otro que todo el pueblo español. Lo demás serán trágalas de un golpe de Estado que pueden revertir en formas de violencia nunca deseables. Sería lamentable que esto se produjese como consecuencia de la ambición de poder de una persona y sus acólitos que no tienen inconveniente de vender todo y de ceder en todo, cuando no son ellos los que pagan ni los que ceden, sino todos los españoles. España, por más que se propague desde el gobierno no es un estado plurinacional. Una mentira por más que se repita no termina en verdad, aunque lo parezca. Las nacionalidades en la Constitución junto con las regiones forman parte de la nación española que goza de unidad indisoluble.

No me cansaré de repetir que los socialistas desde los utópicos siempre fueron defensores de la igualdad donde no tuvieron cabida ni la lisonja ni la adulación al líder –eso es propio de los partidos comunistas no de los socialistas– ahora, parece, algunos han olvidado este principio, porque alguien quiere estar un tiempo más saboreando las mieles del poder. Los acuerdos firmados no son para mejorar la convivencia ni superar desencuentros, ni es por progresismo, es por la necesidad de unos votos porque no salieron las cuentas la noche del 23 de julio. Son tantas las milongas que ya rebosan el vaso. El progresismo con supremacistas y racistas no tiene un pase, ni, por otra parte, es tan fiera la alternancia, pues si le quitamos cierta verborrea estridente se queda en poco más que en una defensa de la integridad de la nación y algunas propuestas de reformas, que nunca se sabe si llegarían a término. No es el lobo de Caperucita. No olvidemos que la gestión a todos acerca y lo importante es si se mantiene la defensa de la igualdad entre todos los españoles (Art. 139 CE) o no. Sin ella estamos perdidos, aunque algunos más que otros. Si no daban las cuentas a unos ni a otros lo razonable habría sido consultar del nuevo al pueblo y ya está. Las componendas como los cambios momentos de tribulaciones no son las mejores compañeras. Aunque difícil, esto puede tener remedio.