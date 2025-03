La hora de los socialistas

Hay quien ha escrito que era el momento de los patriotas; sin embargo, no debería ser necesariamente época de patriotas la que nos ha tocado ... vivir, aunque la nación navegue con dificultades en calma chicha, pues no todos la empujan con el viento favorable de su voto y el compromiso político.

Los primeros socialistas se distinguieron por su rectitud y a ello recurren algunos relatores de hoy día, y, como la practicaron, fueron ejemplo para el resto de la población. La solidaridad, el respeto, el compromiso… fueron hitos de la senda por la que anduvieron aquellos nuevos apóstoles defendiendo su verdad y practicándola. Amaron a la Patria. Recuerdo que cuando el PSOE llegó por primera vez al poder en España en la Transición (1982) se habló de los jóvenes nacionalistas (F. Umbral). Hoy en España se puede ser nacionalista de cualquier región, pero no se puede expresar con naturalidad la españolidad en algunas de ellas. No solo se siente temor, sino vergüenza. Cómo hemos cambiado tanto en tan poco tiempo. ¡Qué contradicción! Las casillas del tablero de ajedrez son pocas para acoger tanta particularidad: ni en la época de los cantones (Primera República) hubo tanta.

El socialismo siempre fue igualitario, por eso se le etiquetó de jacobino, quiso extender la igualdad en servicios y valores a todo el ámbito nacional. El tiempo ha pasado y no se ha logrado y no por la falta de ejercicio en el poder, sino por otras muchas las razones. Aquí hemos referido en ocasiones a la ley electoral, la corrupción y también a ambiciones personales cada día más significativas… Más que en la igualdad, hemos caminado por la desigualdad y en la distancia y no me refiero a la geográfica, sino a la sentimental, pues de sentirnos uno, con nuestras rarezas y particularidades, hemos llegado a la distinción y a la disparidad no sólo de criterio, sino en el sentir y en la convivencia. Y en ello andamos: unos en AVE y otros con las maletas entre los raíles de las vías.

Ciertamente, fue Rodríguez Zapatero quien cuestionó la nación española, cuando como presidente del Gobierno tenía obligación más que nadie de defenderla, elevó su concepto a «cuestionado y cuestionable». Se encontró de bruces con la presidencia del Gobierno tras el horrendo atentado de Atocha (11-M, 2004) y, carente de ideas, recurrió a remover lo peor de nuestro pasado histórico, dejémoselo a los historiadores no al BOE, y se halló cómodo en el frentismo y en la división política. Debía estar contando nubes cuando soltó aquel torpedo a la línea de flotación de la estabilidad política y gobernabilidad del Estado. Últimamente, ha reflexionado sobre el infinito.

Desde entonces, especialmente, se cuestiona la existencia de la Nación española y andamos de cabeza a pesar de la consideración constitucional de «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común indivisible de todos los españoles» (art. 2, CE). En las últimas elecciones, no ya en los documentos de discusión interna de los partidos que discuten sobre cómo desarrollar mejor el Título VIII de la CE; por ejemplo, el Documento de Santillana 2003 (PSOE), sino ya sin reparos como propuesta programática se ha defendido el «Estado plurinacional», la «nación de naciones», «país de países» (Sumar) y seguiremos de aldea en aldea, como si del juego de la oca se tratase. En la toma de posesión de los nuevos diputados (17-08-2023) las fórmulas usadas han sido de lo más variopintas, todas ellas encaminadas para no aceptar o ridiculizar el hecho constitucional de la unidad de la nación española: España. Lo sorprendente es que se dan por buenas. En Europa y menos en EE UU se aceptaría esta pantomima. Bueno, ya veremos cómo termina todo esto, que se presenta curioso, pero no divertido.

Ha sido la ocasión para que los socialistas pusieran pie en pared defendiendo la unidad constitucional de la nación española y no se dejasen llevar ni por ambiciones personales ni por cantos de sirena que, inequívocamente, ponen en riesgo la patria común de todos los españoles, pues una España dividida será otra cosa, pero no España. Se dice, que en la vida hay cosas que no pueden ser y además son imposibles, sin embargo, en la política actual, parece ser, bien distinto, pues todo se resuelve con un simple cambio de opinión. Se empieza cediendo la seguridad y termina cuestionándose la lealtad constitucional, como se evidenció en el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Ahora en lugar de aplicar la ley que a todos obliga se cambia la Constitución con un apaño. Como se hizo con el delito de sedición, la malversación, la no exigencia del cumplimiento de leyes (enseñanza en español…).

El nacionalismo lo tiene claro, progresa a pasos agigantados, mientras para los partidos nacionales, por lo general enfrentados, las mieles efímeras del poder son más importantes que el mañana. Todo se compra. Esto es irresponsabilidad. Aunque la condonación de la deuda rompa con la solidaridad entre todos los españoles (art. 156 CE), se buscará fórmula o perífrasis para que unos dejen de pagar lo que gastaron indebidamente y se solucionará con una derrama entre todos los españoles vía impuestos, pues alguien tendrá que pagarla. Y todos tan contentos, incluso los que no tenemos tren. Podríamos seguir, pero para qué. Se comprarán unos votos a quienes quieren irse. Felipe González perdió por trescientos mil votos (1996) y no buscó alianzas extrañas. Sí, eran otros tiempos y otras gentes, si no mejores sí diferentes. Aquellos sí eran patriotas. Sabían hasta dónde podían llegar y con quiénes aliarse. Pregunten a Alfonso Guerra.

Muchas han sido las concesiones en la última legislatura, empezando con la claudicación de la mesa bilateral España-Cataluña, que no deja de ser un agravio a las demás comunidades autónomas y, a pesar de lo dicho por Bismarck sobre la fortaleza de la nación española, no creo, que esta vieja patria, pueda aguantar más vueltas de tuerca, pues más que ante nuevos pasos de tornillo estaríamos ante garrote vil de verdugo.

En la ética política actual se echan en falta la honorabilidad y la responsabilidad, cuando son más necesarias que nunca, cuando hace más acto de presencia la práctica del trágala, que la defensa de los principios. Es el momento de los responsables y de los patriotas, sí, tal vez, de los patriotas. Y, ante la disyuntiva de la defensa de los principios o seguir la voz de mando, deberían anteponerse siempre los valores y, si es preciso, recurrir a la dimisión con registro de entrada, de lo que hay precedentes, antes que traicionar los principios en que se basa el socialismo, que son la igualdad y la libertad. El PSOE siempre fue mucho más que una agencia de colocación, ahora no sé, pero debería seguir siéndolo para ser garante con otros partidos nacionales de la libertad e igualdad entre los españoles y, ojalá, nunca pueda decirse que fueron entregados «porque tú has querido / o porque mi maldad lo ha merecido» (Cervantes, 'Numancia').