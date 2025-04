Cuando los hermanos reparten, a veces discuten

Son muchos los testimonios que avalan que la labor civilizadora de España en las Indias fue la mejor de las posibles en su época. Sus ... reyes protegieron en plano de igualdad a todos sus súbditos tanto europeos como los de allende el mar. Fue mucho el tiempo de convivencia, hasta que la distancia, las injusticias, las nuevas ideologías, las aspiraciones de poder y, porque los hijos se hacen mayores, quieren su emancipación, que vinieron a separarse. En 1825 tuvieron lugar la mayor parte de las independencias iberoamericanas.

El primer tercio del siglo XIX todo se nos echó encima y fue crucial y trágico en las relaciones entre España y sus provincias de ultramar. Tuvimos mala suerte, se aunaron la Guerra de la Independencia y las independencias de las provincias americanas. Fueron tiempos difíciles en la defensa de la nación desde mayo de 1808, cuando el pueblo, en un sálvese quien pueda, se puso manos a la obra frente a los franceses y lo mismo sucedió en ultramar sin que llegásemos a aunar fuerzas. La defensa de la nación en España fue provinciana, pero la necesidad terminó haciendo virtud y la unión de las juntas provinciales dio lugar a la Junta Central Suprema (septiembre, 1808), que vino a ser soberana y con más autoridad que las Cortes y más facultades para decidir en los negocios de la gobernación general del reino, pero el éxito no fue el esperado y no se atendieron ni la defensa aquí, ni los apuros de las provincias de ultramar con la celeridad necesaria. La organización de juntas provinciales en ultramar fue impedida por las autoridades del reino, pero más tarde se constituyeron, a su pesar, reafirmando ahora sus deseos de independencia y haciendo hincapié en las injusticias, muchas derivadas de la distancia, y surgieron llamadas como la del Grito de Dolores, del cura Miguel Hidalgo en 1810 en México, como otras después en Yara o Lares. Desde el momento en que un territorio no recibe el apoyo necesario para su defensa y tiene que recurrir a organizarla por sus medios, la adhesión al rey se resquebraja y nacen otros intereses, máxime si cuentas con apoyo de otras potencias. Así, fuimos de carnicería en carnicería entre españoles de uno y otro hemisferio. No hay que olvidar que los líderes del proceso fueron españoles o hijos de españoles (criollos), que querían asociar el poder político al económico y financiero que ya tenían. El pueblo (indios, negros, mestizos) tenía en la Corona su protector y no participó en las independencias hasta ser abandonados por los realistas o empujados por el miedo infundido por los «libertadores».

El pueblo era hostil a las clases altas y favorable al régimen español, por su sentimiento tradicional (rey de España y religión católica). En uno de los primeros manifiestos venezolanos se recoge: «Alcémonos contra España, pero en condiciones tales que no se alce nadie más que nosotros y que no venga el populacho a poner en peligro nuestra situación». Entre los firmantes Juan Vicente Bolívar, padre de Simón Bolívar (Madariaga). Los primeros independentistas no tuvieron fe en el pueblo (Juan Bosch).

Desde 1825 cada uno de nuestros pueblos fue por su lado, como hermanos mal avenidos, como aquellos que están disconformes con los repartos de la herencia común que ellos mismos acordaron. No faltaron conflictos entre ellos, pero los hijos o nietos suelen reencontrarse.

La reconciliación entre España y las repúblicas iberoamericanas no tardó en llegar, pues a finales de 1836 se dan los primeros pasos hacia los beneficios de la paz y del recíproco comercio de «los pueblos que nunca debieron dejar de mirarse como hermanos» (Tratado de España y México, 30/12/1836).

Nuestra historia en el siglo XIX, no obstante, fue bastante turbia con respecto a los pueblos hermanos, pues una vez empujados por terceros y en otras por planteamientos absurdos, nos vimos enredados en torpes conflictos. Aunque hubo también quien quiso volver bajo el paraguas, ya roto de la «madre patria», como Santo Domingo (1861), pero les abandonamos (actualmente en Puerto Rico hay una corriente testimonial que quiere reintegrarse a España como autonomía). Nos dejamos llevar por Francia en su aventura mexicana bajo el pretexto de exigir el pago de la deuda exterior al gobierno de Benito Juárez (1861-1862), cuando era para establecer allá a Maximiliano de Austria. Llegamos tarde y mal a la guerra con Perú, Ecuador y Chile (1863-1866). Siempre perdimos hombres, dinero y honra. Después (1898) perderíamos lo que nos quedaba: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. A los Estados Unidos les estorbábamos.

Sorprende que quien tanto tuvo, nada tenga salvo su historia y sus apócrifas leyendas negras frente a Inglaterra, Francia o Países Bajos, que de enemigos del imperio español, parece ser, son los únicos herederos. No lo hicimos tan mal (lengua, leyes, ciudades, universidades, iglesias, hospitales…) a pesar de que en la actualidad llevados por nuevas ideologías de parte se nos acuse de destrucción y saqueo y se haya dilapidado el poco o mucho prestigio y preeminencia del que gozaba España en Iberoamérica. A comienzos del siglo XX, más acogida tuvo allá la 'Fiesta de la raza', donde más se sentía el mestizaje, ejemplo para otros pueblos. Los nietos europeos se reencontraron con sus primos americanos con la emigración y el exilio político y las necesidades de unos y otros lanzaron todos sus pelillos a la mar. Hoy esa fiesta se celebra bajo muchos nombres, pero en el fondo en todas está presente el descubrimiento de América y la aventura humana que siguió.

Tuve ocasión de ver al rey Juan Carlos I rodeado de expresidentes iberoamericanos (abril, 1985). Con qué respeto, casi reverencial, se dirigían a él. Era la situación propia de un mito actuando. Y nosotros llegando tarde, como cuando ningún miembro del Gobierno acompaña al monarca Felipe VI, jefe del Estado, en las tomas de posesión de presidentes iberoamericanos.

Se tuvieron muchas prisas con la Argentina de Milei, muy pocas se tienen en la defensa de la voluntad soberana del pueblo venezolano tras sus elecciones del 28 de julio y frente a exigencias extemporáneas llegadas de México, dirigidas también a consumo interno, solo palabras: inaceptable e inexplicable. La ofendida ahora es España, pero el reencuentro de pueblos hermanos no solo es posible, sino necesario.