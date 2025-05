No hace muchos años eran frecuentes las serpientes de verano. Había algo especial a contar o con lo que entretener al personal. Si no era ... una serpiente de dimensiones nunca vistas, solo era su rastro entre los trigales o entre los rastrojos lo que había delatado su existencia o era el tío del saco. Pero no ha cambiado mucho el verano, al menos el de 2023 que termina, como anunció el Dúo Dinámico (1987): «El final del verano llegó y tú partirás…». Las serpientes de este verano han sido el crimen de Tailandia y el beso de Rubiales.

En un caso da la impresión que buscan la impunidad a un crimen horrendo, cuyo ejecutor no solo se ha manifestado culpable, aunque el juez aún no ha dictado sentencia, sino que ha descrito todo el proceso seguido en el descuartizamiento del amigo, que muchos estudiantes de anatomía no lo hubiesen hecho mejor. Parece que es cuestión menor. No importa. Ha dado y da para muchos programas y horas de noticias con las que llenar las tardes y páginas en la prensa. Todo por mor a la información o al negocio, tal vez sea por este último más que por aquella.

Lo de Rubiales, además de cutre, es el no va más. Censurable. Pero no lo consideraremos como si fuera el primer beso que se da en momentos de euforia no solo entre deportistas, sino entre políticos y no me refiero a los de los dirigentes de los países del Este, cuando eran visitados por Brezhnev, cuyos besos eran los más notorios, exteriorizando con efusión el abrazo fraternal socialista con beso o sin él. Se hizo famoso el que diera a Erich Honecker de la República Democrática alemana. El mismo presidente de Francia recibe a sus homólogos con dos besos, uno en cada mejilla. Aunque ninguno de estos besos iguala la belleza del de Antonio Canova que supo recrear la elegancia en un grupo escultórico conocido como 'El beso de Psique y Eros' (1793); el de Rodin, también escultura, en que la contorsión de los cuerpos sentados en un banco parece intemporal, pues puede corresponder a cualquier época. Y en pintura son más los besos, entre los que destacaría el de Gustav Klimt por el color, la estilización de los cuerpos y la tranquilidad, y el de Magritte, que representa el anonimato pues ninguna de las figuras hace visible su rostro. Este podría ser sinónimo de los besos robados, del que si te vi no me acuerdo. Espero que los censores no lleguen a tocar ni la historia del Arte ni la mitología con sus prejuicios ideológicos, porque terminarían con gran parte de la civilización.

Nunca se sabe. Desde la ley del 'solo sí es sí' todo es posible, hasta excarcelar a delincuentes, pero no importa, es más importante un beso tras la final de un mundial de fútbol que el propio triunfo. Sobre el beso de Rubiales ellos sabrán y el juez dictaminará en su día. Dejémoslo estar y a otra cosa.

Creo que ha habido cuestiones muchísimo más importantes en este verano como para estar distraídos con estos asuntos menores para la sociedad, aunque importantes para los protagonistas.

Pero si todo es significativo, lo verdaderamente importante era la resolución de la crisis política de gobernabilidad unida al relato de los ganadores de la «mayoría social progresista», cuando no hubo tal, pues ni fue tal mayoría, pues los partidos no concurrieron coaligados y el «progresismo» en algunos es etnicismo y supremacismo, pura derecha arcaizante. Pero la ocasión la pintan calva, se dice, y los cielos se abrieron para algunos. Y en ello están. Es una unión de perdedores donde cada uno quisiera lograr algo. El PSOE, aunque ha ganado un escaño ha perdido las elecciones, pues ni con todos los resortes del poder ha conseguido ganarlas (121 diputados), el partido ganador en esta ocasión ha sido el PP (136 diputados), los acólitos Vox (32) y Sumar (31) y los demás de la anomalía electoral española, pero legal, en Alemania no tendría representación, pues su Carta Federal los considera que los partidos «que tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales» (Art. 21.2 de su Constitución) o en Francia donde la Republica es «indivisible» (Art.1), en la hermana Portugal la soberanía es «una e indivisible» (art. 3.1) y aquí en España proclamamos «la unidad indisoluble unidad de la Nación española, patria común de todos los españoles», pero me da la impresión de que no todos creen en este principio de la Constitución española de 1978. Son muchos años dando la matraca con la banderita de San Juan de los Reyes Católicos que no de Franco, etc. y al final, cada uno es más de su pueblo que del vecino: «serones» y «calabazones», «de la Puebla, ni el aire»… tanto que algunos no se sienten españoles, a pesar de serlo, pues nunca han sido otra cosa históricamente, salvo algunos ratos de la historia Galicia formó parte del reino suevo, por lo que mantuvo aquello del Antiguo Reino de Galicia, pero nunca Cataluña ni el País Vasco, que es donde está el problema. Miren un poco en Europa y después decidan. El PSOE aceptó la monarquía parlamentaria y Gregorio Peces Barba se encargó de defender el voto particular en el Congreso, pero, claro, a Peces Barba, al igual que Felipe González y Alfonso Guerra y otros considerarían un dinosaurio más, a pesar de ser uno de los redactores de la propia Constitución.

Y, entre tanto, hemos llegado a unas sesiones parlamentarias en que se debatía la posible investidura de Alberto Núñez Feijóo, que era la escenificación de una crónica anunciada, pero hemos podido ver que aún hay gente con honor, principios y que defiende los valores de la Constitución, como el de la igualdad entre todos los españoles. Núñez Feijóo ha puesto a cada partido en su sitio, con verdades como las del barquero y resaltando contradicciones, y sin inmutarse, con aplomo y solvencia. Por la otra parte, se ha escenificado la decepción, la insolvencia y el temor al ridículo ha pesado demasiado. El 'príncipe' sentado en su escaño, Pedro Sánchez, no es el de Maquiavelo, pues el de Maquiavelo nunca piensa en sí mismo, «sino en el bien del Estado».