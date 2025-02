Epístola a la ciudadanía

Andrés Fernández de Andrada, escribió a comienzos del siglo XVII: «Más triunfos, más coronas, dio al prudente/ que cupo retirarse, la fortuna, / que al que ... esperó obstinada y locamente». Aquellos eran otros tiempos, pero desde entonces su poema, 'Epístola moral a Fabio', ha tenido gran reconocimiento, aunque las referencias y las formas nos son un poco lejanas, pero siempre habrá quien vuelva a Horacio.

En estos días (24/04/24) Pedro Sánchez, se ha dirigido a la ciudadanía española con una carta. No ha usado los servicios de Correos, tan deficitarios, como solíamos hacer antaño, sino que desde la modernidad ha usado una cuenta electrónica.

Me ha llamado la atención la forma y la sorpresa. Por la mañana no le vimos bien en el Congreso. Hasta que su aliado Rufián le preguntó sobre la justicia siempre incidiendo en el «lawfare», él contestó con una declaración de fe, que no venía a cuento, pues lo hizo muy afectado en lo personal y la pregunta no llevaba ese cariz. Después nos enteramos del meollo de la cuestión: un juzgado había admitido a trámite una denuncia sobre el proceder de su señora por ciertas cuestiones económicas. Una denuncia más de las miles que se presentan cada día. Pasados unos minutos se marchó del Congreso. Por la tarde nos llegó la 'carta'. Tengo que decir, que es un poco larga, para decirnos que había unos muy malos –oposición política (Feijóo y Abascal), una prensa no adepta y un denunciante, Manos Limpias–; que su mujer era perseguida por ser su mujer; por supuesto, de no ser así, probablemente, habría pasado desapercibido su proceder y ella misma; que estaba muy enamorado de ella, me parece muy bien que sean felices, pero a nosotros en el plano de la gobernabilidad no debería afectarnos su relación sentimental, pero siempre será mejor que esté a bien con los suyos, sobre todo con los más próximos. Es un deseo compartido. Y al final de la misiva, que se pensaría muy mucho si seguir o abandonar la presidencia del Gobierno y para ello se tomaría unos días de reflexión, como si se tratase de unos ejercicios espirituales sobre las postrimerías, y nos emplaza a hoy lunes, día 29 de abril, festividad de San Pedro, mártir, en que nos dará la respuesta.

Pues vaya, me quedé a verlas venir y para eso después de leer más de tres folios por una cara. Después vinieron mis dudas. Para qué había escrito la carta, para qué se tomaba nos días, si sería un subterfugio o pretexto para la distracción o búsqueda de beneficio electoral, o de un nuevo relato, de adhesiones, si su retirada suponía abandono transitorio de la presidencia del Gobierno, como en caso de enfermedad, tendríamos como presidenta a María Jesús Montero, bueno, muchas preguntas, pero no por ello dejé de leer, cenar y ver una película, de la que no recuerdo ni el título, pues la vi empezada como tantas otras. No era para tanto o yo no le di la importancia que le dieron la señora Montero o Patxi López, que nos recordó el 'No pasarán', y otros como Zapatero llamando a «no permanecer quietos, a movilizarnos». Uno me lleva a la resistencia en Madrid cuando la Guerra Civil ya estaba perdida y el otro a que nos manifestemos, cuando le dábamos contando nubes.

Ante este tema y ante muchos otros casos más importantes, a mi entender, el pueblo no se movilizará, salvo paniaguados, acólitos y feligreses. Si no se ha levantado contra la indefensión de la nación española, ni ante la desigualdad aprobada hace unos días y tantas otras cosas verdaderamente importantes, ahora tan solo por una denuncia/querella presentada ante un juzgado contra una ciudadana, que el juez investigará y decidirá lo que proceda. La presunción de inocencia debe ser siempre sagrada en ese caso y en los demás también. Puede que algunos actos no sean acordes con la ética o con la estética, pero si no incurren en ilegalidad no pasa nada, se reducirá a una pena de telediario o de prensa. Aunque esta pena no es pequeña, pero esto está así montado, lamentablemente. No sería la primera vez. Ya hemos visto a otros que han pasado por ella y muy importantes. No obstante, desde la época de los romanos la apariencia de honestidad para la mujer del César es una exigencia.

Después de lo dicho, no deja de ser una carta profundamente humana, que podría haber escrito cualquiera en un momento de cabreo, saliese el sol por donde saliese, pero a algunos el nivel de exigencia debe ser un poquito más alto que al común de los mortales. Se trata del presidente del Gobierno, pues emplazándonos parece indicar aquello de «yo o el caos», y no debe ser así, ni dar señales de cierto cesarismo una vez más al que está acostumbrado, que parece no haya nadie más que él. Y no es así. Solo es imprescindible para su familia y para sus aliados. Estos han salido apoyarle, pues necesitan su continuidad para alcanzar sus objetivos. Hasta ahora se necesitaron mutuamente y en aras de su propio beneficio seguirán: la excarcelación de presos de ETA, los indultos, la supresión de la sedición, la rebaja en la malversación, la amnistía, transferencias… todo esto lleva una firma y tiene unos destinatarios.

No ha lugar a periodo de reflexión a no ser que se busquen consecuencias próximas a actitudes y a adhesiones inquebrantables, que recuerdan a otra época, felizmente ya pasada y casi olvidada, a pesar del empeño de algunos. Pero no se le puede negar el derecho a cierto desahogo.

En España no se han dado muchas dimisiones, ha sido, especialmente, un país de ceses y de asesinatos (Prim, Cánovas, Canalejas, Dato, Carrero Blanco). Triste récord, pero verdadero. Solo conozco una dimisión a recordar en estos momentos por su originalidad, la de Estanislao Figueras, primer presidente del Ejecutivo de la Primera República (1873) que se despidió de los miembros del Consejo de una forma explícita y contundente: «Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!». Y se marchó.

El general MacArthur al abandonar las Islas Filipinas en 1942 dijo: ¡Volveré! Y volvió.