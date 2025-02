No caben más sorpresas

Me extraña que a los jueces, que son personas de saber y entender, les hayan sorprendido las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa ... Ribera, sobre el juez García-Castellón al que ha acusado de utilización política de la justicia, prevaricar, encausando a 'Tsunami democràtic' en Cataluña de posible terrorismo. Ciertamente, han sido tan desafortunadas sus declaraciones que no ha tardado la propia Moncloa en salir a arreglar el desaguisado de la vicepresidenta-ministra de Transición Ecológica y reto demográfico, pero dará que hablar. Señora Ribera, no se preocupe, que los recursos fósiles terminarán agotándose y todo será verde, pero, al paso que va esto, tierra tan solo quedará para las macetas.

Quienes tenían claro el día 23 de julio que la amnistía era inconstitucional, ahora ponen toda la carne en el asador y algo más defendiéndola. No dijeron la verdad, porque la pérdida electoral habría sido colosal, pero Santos Cerdán llevaba negociando desde el mes de marzo con los secesionistas de Junts, según sus declaraciones, y ahora todos como los de Fuenteovejuna la defienden, no porque crean en su viabilidad ni legalidad, sino en su oportunidad. El compromiso basado en concesiones y transferencias les permitió trabar una coalición electoral circunstancial para seguir en el poder durante el tiempo que sea y alcanzar cada uno sus objetivos y mantenerse en sus empleos, pero cuando la negociación se mantiene en secreto, da mucho que pensar y puede ser una muestra más de la poca verdad que hay en ella, además de la falta de confianza en la cuadrilla, y del retroceso democrático que se sigue en esta España nuestra (Cecilia).

Pensábamos que esas prácticas eran propias de un pasado muy lejano, pero estábamos equivocados, pues se reúnen Santos Cerdán y Miriam Nogueras, se paraliza el Congreso, y los señores diputados, esos representantes de la ciudadanía, que pidieron nuestros votos hace unos días votan la convalidación de unos decretos-leyes que no habían leído y solo tras la reunión y aquiescencia de los citados. Tristeza tuvimos quienes seguimos el debate, pero poca quienes apretaron el botón. Es decepcionante, pues nunca pensamos tendría lugar y, sin embargo, fue. Es mucho lo que se ventila como para votar a ciegas, como si estuvieran jugando a la gallinita ciega que ya se encargó Goya de pintar y a lo antes jugaban los niños. No sé si ahora lo hacen. El Congreso es una institución fundamental en la estructura del Estado como para llevarlo a ese estado sorprendente de degradación.

En una de mis reflexiones pasadas ('Responsabilidad y honorabilidad', HOY, 5-6-23) apuntaba que quienes habían votado la indefensión del Estado, aprobando la eliminación del delito de sedición y la rebaja de los delitos de malversación, por decencia y coherencia políticas deberían abstenerse de presentarse a las elecciones, pero no tuve éxito en mi sugerencia. Volvieron, les votamos y han vuelto a las andadas. Ahora más, pues no solo aprueban algo no presentado al electorado ni previsto en la Constitución, aunque ha habido quien dijo y recogido en el HOY: «En la Constitución cabe todo» (Fernández Vara). Pero como algunos vencen no con la razón, sino con la fuerza bruta (Unamuno), aquí son los votos: «cabrá». Con esa ley se nos quita la igualdad a los ciudadanos, lo que a algunos parece no importar. Unos políticos se perdonan a otros para que estos les apoyen en la continuidad en el poder y en las prebendas. Ya no podemos hablar de servicio público, sino de canonjías personales, pues dudo que pusiesen tanto afán si hubiera que defender la nación, como otros en circunstancias no muy alejadas hicieron.

Pero cómo es posible que creamos que no existió lo que vimos todos en televisión, la violencia ejercida sobre servidores públicos, en las calles, en los bienes del Estado, en la libertad y seguridad de circulación y, parece ser, el apoyo de algún estado interesado en la crisis de la Unión Europea. Según he leído, pretenden que la amnistía llegue hasta beneficiar a la familia Pujol, cuando el cabeza de familia, Jordi Pujol, ya tuvo bastante con Banca Catalana, y, lo que es peor e indignante, a los que ejercieron violencia e impidieron que una niña pudiese estudiar en su lengua materna (castellano/español) el 25% de sus asignaturas, cuando es legal y tiene derecho a ello, según sentencia judicial, que no se cumple y el Gobierno, cuya primera obligación es cumplir la ley y velar por su cumplimiento, no ha obligado a ello. La Generalidad va a lo suyo. Si no defendemos los derechos de la infancia, de qué estamos hablando.

Ahora resulta que los transgresores de las leyes pasan por ser inocentes y los que en nombre del Estado actuaron defendiendo la legalidad son culpables. Y vamos a olvidar. Se darán vueltas, se podrá buscar la constitucionalidad de la ley, que según el ministro para todo «es impecable» (Bolaños), haremos los enjuagues necesarios y para eso tenemos ya un Tribunal Constitucional 'ad hoc', pero por muchas tragaderas que tengamos costará admitir tanta sinrazón. Cumplir la ley siempre hay que cumplirla, y esta se cumplirá si se aprueba. Pero qué bien lo han preparado. Me refiero el camino a la autocracia, pues este proceder no tiene otra finalidad. Las autocracias se construyen mediante la fuerza o por la aplicación torticera de las leyes y a esto se refiere no solo el proceder con la ley de amnistía, sino con otros antecedentes que, parece, siguen un camino trazado de antemano y perfectamente descrito, pero oculto a la ciudadanía, que mira siempre por un agujero y con el cristal de la esperanza (D. Ridruejo), pues el pueblo confía en su representantes, pero dudarán cuando éstos hacen de su capa un sayo, teniendo presente siempre que quien paga la tela es el pueblo y no se le da ni vela en el entierro, siendo él quien, además, pone siempre los muertos.

El pueblo español, a mi entender, tiene derecho a conocer los itinerarios a transitar y los destinos.