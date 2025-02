Algo se haría bien en las Indias

Comenta Compartir

En alguna ocasión he recogido que Colón en su 'Diario de a bordo' no anotó nada respecto al 12 de octubre de 1492, pues pasa del día 11 al 13. Debieron ser muchas las emociones de aquel día del descubrimiento tras aquella larga y conflictiva ... travesía hacia el más allá sin saber a dónde, aunque Colón sí tuviera sus «certezas» según algunos historiadores (Pérez de Tudela, «Mirabilis in altis», entre otros). Aquel día se inició una aventura que duró tres siglos entre la Corona española y los territorios de las Indias y otros dos llevamos de relaciones de ida y vuelta, pues de todo ha habido en este tiempo. Si Sevilla fue la salida hacia las Indias y hacia ellas fuimos, en la actualidad cerca de millón y medio de iberoamericanos residen entre nosotros.

La necesidad, primordialmente, y el espíritu de la época nos empujaron a la travesía y a lo desconocido, aunque las dimensiones geográficas empequeñecían al recién llegado. Con intento de aproximación más que de hermanamiento, que está siempre revoloteando, pues ya lo éramos, se celebró el V Centenario del Descubrimiento. No creo se alcanzasen todos los objetivos propuestos para aquel nuevo «encuentro» a pesar de los esfuerzos y las declaraciones (Guadalupe, abril de 1985), la Expo'92 de Sevilla… De 1985 es el lema: 'Nuestros conquistadores son vuestros, vuestros libertadores son nuestros', como se recoge en la medalla del V centenario del nacimiento de Hernán Cortés del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Buen eslogan, si se hubiera hecho realidad, cuando la propia figura de Cortés continúa siendo controvertida, a pesar de que fuese comparado con Alejandro Magno, Julio César, Aníbal y el Gran Capitán «y el mesmo valeroso Cortés se holgaba que no le pusiesen aquellos sublimados ditados, sino solamente su nombre» (Bernal Díaz del Castillo). Recientemente, parte de sus restos han sido repatriados (Matilde Muro). Las relaciones de España con los países iberoamericanos, no parece que sean las mejores, aunque tengamos tantísimas cosas en común desde la lengua a los valores de vida, pilares fundamentales para la convivencia. Con frecuencia sus dirigentes más que el «encuentro» buscan la confrontación exigiendo peticiones de perdón por un pasado histórico a asumir, como si se tratase de actos de presente que requieran especial penitencia. Conjuntamente hay que trabajar para sentar bases de una mejor y fructífera colaboración de presente y futuro común, pues es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. No somos diferentes y las Cortes de Cádiz en aquella primera Constitución de 1812 recogieron, además del amor a la patria, una de las obligaciones de todos los españoles era el de ser justos y benéficos (art. 6), es que eran ciudadanos todos aquellos españoles de los «dominios españoles de ambos hemisferios» (art. 18). Qué buen artículo, para haberse establecido dos años antes. Qué hemos hecho, por tanto, para merecer tanta crítica, inquina y reivindicación extemporánea. Tal vez, porque nos centramos más en el mestizaje que en el exterminio como hicieron otras potencias de la época, porque se objetivó la protección desde el primer momento, pues ya Isabel la Católica en su testamento ordenó que «no consientan ni den lugar que los indios, vecinos e moradores de las dichas Indias e tierra firme, ganadas e por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, más manden que sean bien e justamente tratados» (Codicilio del Testamento de Isabel la Católica, 1504). Tengamos presente que las Indias están a más de seis mil quinientos kilómetros de distancia de Sevilla y no fueron pocos los que dejaron su moral en el puerto antes de embarcarse. Pero no por ello hay que condenar a todos ni a la propia hazaña. Entre las instituciones desarrolladas para velar por el buen hacer en las Indias estuvieron los juicios de residencia al que se sometían los responsables de la propia Administración una vez terminado su mandato y eran oídos todos aquellos que tuvieran alguna queja. El propio Hernán Cortés, a pesar de conquistar más tierras para el emperador Carlos V que recibió de sus abuelos, fue sometido a juicio de residencia. Podríamos imaginarnos la que se liaría en la España política actual si siguiésemos con aquel proceder. De todo hubo. Por ejemplo, dignos de recuerdo son aquellos padres dominicos llegados a Santo Domingo en 1510 que pusieron pie en pared con el 'Sermón de adviento' del domingo 21 de diciembre de 1511, defendido desde el púlpito por fray Antonio de Montesinos, miembro de aquella primera comunicad de religiosos liderada por fray Pedro de Córdoba: «¿Estos no son hombres? (se refería a los indios) ¿Con estos no se deben guardar y cumplir los preceptos de caridad y de la justicia? ¿Estos no tenían sus tierras propias y sus señores y señoríos? … Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes». Aquellas palabras no sentaron nada bien a los encomenderos que asistían a misa, tanto que elevaron protesta. Aquellos frailes abrieron la senda por la que transitarían otros como Bartolomé de las Casas y la propia Administración haciendo leyes (Burgos, 1513) o las Leyes Nuevas de Indias de 1542 (Carlos I) y la Escuela de Salamanca sentando las bases del derecho de gentes (Padre Vitoria) por lo que vinieron a adelantarse a su tiempo. El propio Cortés reclamó la presencia y colaboración a los franciscanos, 'Los Doce Apóstoles de Méjico', que partieron del convento de Belvís de Monroy (1524). A ellos se debe no solo la aculturación de los indios, sino también, en gran parte, el conocimiento que tenemos hoy día de las lenguas autóctonas. A fray Alonso de Molina, natural de Puebla de Alcocer (1496), se debe la primera gramática de la lengua náhualt, así como Hernando Franco (Esparragosa de Lares/Galizuela, 1532-México, 1585) pasa por ser el músico de mayor relevancia de Nueva España. La creación de ciudades, hospitales, universidades… siguieron la misma dinámica que en las tierras peninsulares lo que fue puesto de relieve frente al desarrollo seguido en otras latitudes por Alexander von Humbolt (XVIII), cuyos patronos fueron muchísimo más cicateros con las poblaciones y los territorios y, sin embargo, son más reconocidos, pues continúan con estructuras políticas comunes. Por todo ello, el 12 de octubre es Fiesta de la Hispanidad, que nació en aquellas tierras, según tengo leído, y nacional de España. Un socialista y americanista de pro, José Prat, defendió la efeméride en el Senado. Pero no solo debe ser motivo de recuerdos sino ocasión para afianzar y desarrollar bases comunes de futuro justo y solidario. «América es mucho más que el espejo donde nos complace encontrar la propia imagen». Así se recogía en la Declaración del Comité Regional de Extremadura para el V Centenario del Descubrimiento.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY