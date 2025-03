Algunas ya las he manifestado en privado, pero quiero hacerlas también públicas para conocimiento general. En varios casos, han pasado ya bastantes días, pero creo ... que un pequeño retraso no les va a restar valor. Bienvenido el nuevo equipo al frente de la UEx, con una felicitación especial y el deseo de máxima suerte a la nueva Vicerrectora de Extensión Universitaria, Mª Teresa Terrón Reynolds, antigua alumna y profesora de Historia del Arte.

Felicitación sin límites para la Fundación ReBross. Mantener desde nuestra ciudad una revista de Cine de la categoría de 'Versión Original' durante 30 años (han presentado el número 321) es algo asombroso. Ellos, agradecidos, homenajean a quienes con su publicidad hacen posible mantener esta labor editorial. Pero Paco y Tinti Rebollo, Javier Remedios y compañía, merecen un reconocimiento que va mucho más allá de la felicitación. Muchísimas gracias, amigos, por vuestro enorme esfuerzo solidario.

Debo felicitar también a otro buen amigo: Lorenzo Cordero, extraordinario fotógrafo que, a lo largo de los últimos 10 años, ha trabajado muy duro hasta conseguir sacar a la luz un atractivo libro: 'La belleza desnuda', magnífica fusión de la belleza de la naturaleza con la belleza del cuerpo humano, acompañada de brillantes textos de notables plumas extremeñas. Enhorabuena, Lorenzo.

Y con amigos seguimos: Toño Pérez y Jose Polo han puesto en marcha un precioso proyecto, otro regalo que hacen a nuestra ciudad con la Fundación Atrio: «Atrium Musicae». Modestamente tildado de «festival de bolsillo», ha arrancado con cinco conciertos de alto nivel en lugares emblemáticos de la ciudad. Ha nacido el que con gran probabilidad se convertirá en un Festival con enorme proyección nacional e internacional. ¡Felicidades!

No hablo de Valdecañas, ni de New Energies. Falta espacio y, previsiblemente, lo que pudiera escribir no encajaría en el epígrafe 'felicitaciones'.

¡Feliz febrero!