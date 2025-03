La felicidad del aire

Comenta Compartir

El rey Juan Carlos reside en un país donde se alcanzan los 53 grados. Me lo imagino como en una de esas estaciones espaciales de ... las películas en las que se vive en ciudades burbujas y no se puede salir salvo con un traje especial. Dijo ayer Miguel Delibes de Castro que España se está desertizando, que tenemos las temperaturas de Marruecos. Cuando no teníamos aire acondicionado propio, como Virginia Woolf, pero sí veranos calurosos, íbamos al cine y a El Corte Inglés a ser felices.

Ahora el Gobierno pretende regular la temperatura del aire acondicionado. Máximo (o mínimo) de 27 grados en verano y 19 en invierno. Grandes almacenes, hoteles, bancos. Mira, mamá, sin corbata, dice Sánchez, entre James Cagney y el 'profesor Sebastián'. En los incendios, hubo un día en que Marlaska se presentó al lado de los bomberos en camiseta. No era por ahorrar energía, era por ahorrar educación. Ahora nos quieren quitar la felicidad de El Corte Inglés.

