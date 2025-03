A la señora García de Pruneda

Comenta Compartir

Veo que Pilar García de Pruneda es muy dada a las réplicas, a las dúplicas y a no parar. Yo ya acabo y resumo lo ... que interpreto de su segundo escrito (HOY 29-4-23): 1º.- Que, por su educación, no se cabrea como la mayoría de la gente, solo se enfada. 2º.- Que el paso del Descendimiento de Badajoz se lo han querido comprar porque es muy bueno. 2º.- Que el escultor León Ortega aprendió muy poco de sus maestros. 3º.- Que Cela comió en su casa y 4º.- Compruebo que usted, y aquí sí que me da otra vez la razón, dedica la mitad de la carta a hablarnos, nuevamente y como otras veces, de su padre, al que elogia por muchas cosas y porque hablaba inglés. ¡Estupendo! Mis descendientes, ocho hijos, son todos universitarios y ¡qué bien! también hablan inglés, como el señor García de Pruneda, letrado de la Causa General ¿Le gusta que lo mencione así, como usted hace? Pero yo no puedo presumir, como así me cuenta, al hablar de mis ancestros. A mi abuelo Feliciano lo admiré porque era intuitivo, autodidacta, artesano fino, madrugador cada día para ganar el pan con sus manos en una sociedad clasista, sobrada de presumidos injustos y que con su desdén y abusos afrentaban a los de abajo, aunque muchos desfilaran detrás de las vírgenes. No obstante, al afán de mi abuelo siempre le hallé una carencia: no sabía idiomas como su padre ¡Nadie es perfecto! ¿Pero bueno... aquí no nos habíamos confrontado para hablar de arte sacro y no a presumir de antepasados?

Cartas a la directora