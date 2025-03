Las falsedades sobre José Antonio

Escribo estas letras en la madrugada, cuando la maza trocea la tumba que custodia los restos de un joven de 33 años y se hace ... rodar la piedra granítica de 3.500 kilos. El gobierno de Pedro Sánchez decidió trasladar de ese sitio al fundador de Falange Española. La familia ha intervenido para evitar el espectáculo mortuorio que con Franco tuvo lugar.

No haría yo ahora otras anotaciones al hecho si los ministros voceros, tan ignorantes como osados, no hubieran declarado falsedades sobre quien fue fusilado hace casi noventa años en el frío patio de la cárcel de Alicante con la aquiescencia de Largo Caballero. Periodistas que no se interesan por la verdad histórica y columnistas de sonrisa y talonario, miran ese ayer con desfachatez e ira, huérfanos de la objetividad que ha de exigirse al buen profesional. A fin de someterme al espacio de un artículo, permita el lector que puntualice ciertos aspectos del personaje: 1º. –José Antonio entra en política tras la caída de la monarquía y como candidato a diputado, para responder a los improperios que aquellas Cortes Constituyentes lanzaban sobre su padre. Declaró: «Quiero defender la sagrada memoria de mi padre. No me presento por vanidad ni por gusto de la política… Bien sabe Dios que mi vocación está en mis libros».

2º. –José Antonio tempranamente manifestó su inclinación intelectual. Leyó a Spengler, Marx, Lenin, Charles Maurrás, Filippo T. Marinetti, Harold Laski, Herman A. Keyserling, y fue seguidor de Ortega y Gasset, al que elogió por su compromiso público y censuró por su abandono de la política.

3º. –José Antonio vivió cuando el fascismo era la notoriedad europea, la moda. Prueba de ello es la cantidad de pensadores de prestigio que participaron en la idea, como Martín Heidegger, Gionanni Gentile, Benedetto Croche… Creyeron que esa tercera vía de orden y concierto serviría para contrarrestar aquel desbarajuste social de la Europa de entreguerras. Sin embargo, José Antonio no era un convencido de esa causa, aunque la falange haya de situarse, en un esquema de pizarra, dentro del fascismo. Cuenta Stanley G. Payne, uno de los hispanistas más reputados, que cuando publica su único número, el 1, de 'El Fascio' «José Antonio, casi a regañadientes, colaboró con un vago artículo sobre la naturaleza del Estado nacional». Y agrega Payne: «Para José Antonio el fascio español era otra cosa».

4º. –Los legos amigos de la simplificación, sacan como motivo para descalificarlo, una frase que pronunció en el fogoso mitin del discurso fundacional de 1933, sobre los puños y las pistolas; lo que pronto rectificó. Así, en el número de F.E correspondiente al 25 de enero de 1934, puede leerse: «La posición de FE no es mantener el statu quo económico y social por un procedimiento fascista, mussoliniano o hitleriano; ni tampoco propugnamos la revolución del puñetazo y de las pistolas, vamos a una revolución más honda y trascendental». Es significativo que ante los falangistas que caían acribillados en las calles de Madrid, se le censuraba a Falange desde la prensa conservadora, diciendo que F.E. significa Franciscanismo Español y Funeraria Española, irritadas las derechas por la ausencia de fascios de combate en respuesta a tantos asesinatos, que podían recaer también sobre ellos.

Por todo eso, frente al falso argumentario que se esgrime hoy para remover sus restos, ha de decirse que nada tuvo que ver con el franquismo, ni con la sublevación militar del 18 de julio. Había sido encarcelado por tener una pistola en su casa y por otras vagas imputaciones, cuando en aquel Madrid tantos llevaban su arma en la cintura. Pero no intervino en el alzamiento, ya que estaba encarcelado desde marzo de 1936. He oído a muchos universitarios «progresistas» decir que fue responsable del holocausto. Cómo es posible tal afirmación sobre un hombre tan vigilado que lo llevan de Madrid a Alicante y que confiesa en su testamento: «El aislamiento absoluto de toda comunicación en que vivo». A pesar de esa verdad ruboriza que, por la propaganda y manipulación durante el franquismo y, más grave todavía, hoy, se confunde la realidad y se mete en la misma pira inflamante a Franco y a José Antonio. El historiador Arnaud Imatz afirma: «Contrariamente a la imagen polémica y propagandística que le gusta destacar a sus detractores, José Antonio es un republicano por la vía de la reflexión, que defiende la igualdad ante la ley, la abolición de los privilegios por nacimiento y la sustitución de la legitimidad dinástica por el sufragio popular». Francisco Franco, huérfano de un cuerpo ideológico propio, tomó lo retórico y superficial de la Falange e ignoró lo que tenía de más revolucionario, repitiendo por boca de sus discurseadores, una antología convenida y sesgada de lo más valioso del pensamiento de José Antonio.

No tengo más espacio para apuntar aquí lo que a mi entender quiso ser la Falange de José Antonio. Algo que no le dio tiempo de completar, y manifestó en lacónicos barruntos. Y lo más grave es que no se ha ahondado en «ese otro hombre»; ni en lo más valioso y con mayor enjundia en él. Pocos conocen el empaque del sólido humanista que llevaba dentro y que hizo notar en su testamento.

Lean, y desconfíen de los titulares y de las ministras de cuota que, portadoras de una verborrea estrafalaria, se expresan sobre cuestiones de la que todo ignoran.