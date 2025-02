Desfigurar la historia

El día 17 de abril de 2000, tras 700 años de ausencia, se elevaba la bandera templaria en la torre del homenaje de la alcazaba ... jerezana. Por mi condición de historiador y estudioso de esa orden militar, he bregado para que en las muchas conmemoraciones que tienen lugar en Jerez de los Caballeros, por ser sitio rico en hecho notables y en personajes ilustres, se divulgue sobre todo lo verdadero, por haberse apoyado en los documentos o se haya aceptado la larga tradición. Frente a ese propósito, el 14 de octubre, un grupo de personas venidas de lejos, que tienen en su escudo el estrafalario lema de 'Secretum Templi', se reunieron en la centenaria ermita de Los Mártires. Hasta allí han acarreado tratos, emblemas y artilugios para un ritual tan estrambótico como impropio de que acontezca en un templo que ha de estar libre de ocultismos y conjuros.

Por el pueblo han pasado ONGs cuyos objetivos eran la ayuda caritativa a los más necesitados, al tiempo que admiraban a la Orden del Temple, pero sin inventos chocantes. Frente a aquello, estos okupas han llenado de túmulos el templo y otros trastos, mientras predican su devoción a María Magdalena, a la que tienen como «muy allegada» a Jesús de Nazaret; nombrándola patrona de su chiringuito asociativo. La «juntada» según su expresión, tenía como propósito tomar juramento a los nuevos miembros. El acto, tan estrafalario y chocante, era pastoreado por un argentino que ha tomado como pretexto esta página medieval para cautivar a ignorantes. Según su perorata, María Magdalena manejaría muy bien el móvil, pero no San Pedro pues, pensamos nosotros que, como pescador, se orientaría por las estrellas.

La ciudad de Jerez fue capital de la Orden del Temple en todo el reino de León. Por tal razón no es oportuno para la población ni para propagar su trayectoria y entidad, la presencia de estos iluminados sacamantecas de lo histórico, que viven de la ensoñación e imaginando lo que no está en los escritos. Y lo grave, a mi parecer, es que tomen como garantía solvente de su prédica a la ciudad de Jerez de los Caballeros. Me sublevan los beatos desocupados que todavía andan hurgando sobre el santo grial y creyendo que los arqueólogos de Hitler se encargaron de buscarlo.

Del pulpito ermitaño colgaba una bandera con una cruz desfigurada, pues prodigándose como templaria era en realidad una «croix pattée», la que los franceses llaman una cruz con patas. Ese emblema es más parecido a la cruz de Malta que a la que portaron los templarios y cuya muestra cercana, esculpida en granito, se mantiene desde el siglo XIV en la fortaleza de Fregenal de la Sierra.

Para más irritación, esta carnavalada tan ajena al rigor documental, ha sido emitida a países hispanoamericanos y a algunos lugares de Europa, según informaba el cabecilla en su intervención. Solo una pregunta ¿quién autoriza esta intromisión en un templo, para celebrar una liturgia que está fuera de los cánones católicos? El párroco de la ciudad debe dar una explicación a tantos como se han sorprendido por el hecho.