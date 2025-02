El Descendimiento de Jerez

Comenta Compartir

El día 4, en esta sección, Pilar García de Pruneda, al censurar el trabajo de Canal Extremadura TV por sus reportajes durante la Semana Santa, ... afirmaba que las figuras del descendimiento de Jerez, «parecen de plástico» ¡Pues no lo son! En ocasiones las luces enceguecen la mirada. Luego escribe que el de Badajoz, «el suyo», es mucho mejor. ¡Pues qué bien! En Jerez, que es una ciudad vieja y con buen gusto, gusta mucho ese juego de imágenes salidas de la mano de León Ortega. El artista acostumbra a mestizar lo aprendido en el realismo de Mariano Benlliure con maestros de la Escuela Castellana. En una de sus visitas al pueblo me confesó su admiración por Gregorio Fernández. De este gallego castellanizado contamos con una excelente muestra en nuestras iglesias, hecha por sus manos o salida de su escuela, pues no hemos podido descubrir quién firma El Señor de la Piedad, que tantos devotos del arte tiene.

Me gustaría que este pasaje evangélico que paseamos lo hubiera esculpido Martínez Montañés, también seríamos felices portando los costaleros la sobriedad de Alonso Cano o de Pedro de Mena. Pero la ciudad caía a contramano y, en consecuencia, aquellos mecenas de antes no tuvieron la suerte de contar con estos talentos. Sin embargo, esta pieza del almonteño Ortega, basta para atizar ese pellizco interior inexplicable, tanto rebuscando en la antropología como en la teología. Esas figuras de la pasión, traídas cada primavera a las calles del pueblo, que tan agriamente censura la señora García de Pruneda, lucen mucho a 500 metros sobre el nivel del mar, con la bella luz descendente en la atardecida jerezana. Y, a pesar del brillo y del latigazo que deja en su carta, el conjunto es también una aportación a la lírica y a la fe de no pocos. Para los analistas del arte de León Ortega, el conjunto que tan despectivamente despacha es «una obra potente, un grupo escultórico de gran categoría», que provoca hermosos sentimientos. Es curioso que, en su cabreo con la tele regional, varía el ángulo de tiro y propina la bofetada a Jerez de los Caballeros. Qué bueno resultaría que hubiera acometido una valoración académica de ese paso que tanto desaprueba. Sin embargo, motejar al conjunto escultórico religioso con agresiones de garrafón como hace es impropio de la hija de un fiscal jefe, seña de identidad que con tanta frecuencia como antefirma enarbola en sus escritos con voluntad de lucimiento.

