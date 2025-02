A la consejera de Salud

Comenta Compartir

El 10 de octubre me encontraba en las escalinatas del Hospital Quirón Salud Clideba de Badajoz. De la encina que se halla en la puerta voló una avispa hasta a mi mano derecha, que no soltaba a pesar de agitar la mano. Por ser alérgico, ... me apliqué un torniquete y bajé a urgencias para que me inyectaran un contraveneno. Me preguntaron si era miembro de algún seguro médico. Al decirle que no, y antes de valorar el riesgo que corría, me indicaron que para atenderme debía abonar 180 euros. Y, sino, que me fuera al Hospital Universitario. Era testigo el profesor Genaro González Carballo que tuvo la amabilidad de acompañarme

El incidente no se produjo en los montes cercanos, sino en el mismo suelo del que es titular Clideba. Se habría evitado de haberse fumigado el árbol, pues si pica a un enfermo grave, podría haberle costado la vida. De ahí, cuando ya sentía cierta afonía que me duró hasta el día siguiente, fui al centro de salud de Valdepasillas; me inyectaron Urbasón y recetaron un antihistamínico. El Código Penal tipifica en su artículo 195 el delito de omisión del deber de socorro, señalando el castigo por tal desatención. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, subraya que el bien jurídico protegido, en este caso o en otros semejantes, es la solidaridad. Y que la misma se rompe cuando alguien infringe el deber de auxiliar cuando se percibe cierto riesgo. Vivimos en una sociedad de libre mercado. Las instituciones privadas arriesgan sus recursos para poder ganar dinero. Pero un centro de salud, como este, debería entender que su proceder ante ciertas situaciones no puede estar ajustado a la cuenta de resultados. Cuando los gestores de primer nivel de entidades privadas acuden a la administración pública, que todos pagamos, aparecen complacientes ante los requerimientos oficiales porque saben que, sin las autorizaciones pertinentes, sus propuestas, a veces rozando la ilegalidad, el centro no se pondría en marcha. Tan acaramelada actitud se retrató cuando el nuevo Hospital Quirón colocó la primera piedra en septiembre de 2024 para el establecimiento que abrirá a comienzos de 2027. El acto tuvo mayor relumbrón al coincidir las agendas del alcalde de Badajoz y de la consejera de Salud. Ahí mismo el CEO de esa clínica, Víctor Madera, afirmó que «se intentarán crear lazos con los hospitales públicos». Puedo dar fe de ello, hacia el hospital público me indicó el recepcionista de Clideba que fuera. Consejera, creo que más allá de las disposiciones vigentes, habría que incorporar alguna normativa adicional que, asentada en la deontología profesional y en los principios hipocráticos, haga que los centros privados interioricen que existe un deber de socorro. Es más, se debería aplicar por analogía el principio del Derecho Penal; esto es, ante la duda, socorrer. No se compadece el reprobable modo recibido con el principio de solidaridad que subraya el Tribunal Supremo. En farmacia una ampolla de Urbasón de 20 mgs. cuesta 1,37 euros. Y la más cara de la serie 3,53 euros. Con semejante actitud tacaña, no es extraño que veamos manifestaciones de batas blancas y de usuarios indignados contra la política de la sanidad privada.

