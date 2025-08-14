¡Si se produce un fuego, salgan corriendo!

Esta fue la frase con la que se despachó una funcionaria municipal cuando, ante nuestra insistencia y envío de imágenes, habíamos solicitado los vecinos al ... Ayuntamiento de Badajoz que autorizara a talar unos cuantos pinos piñoneros que, de arder, peligran las viviendas sitas en la calle Sierra de Montánchez.

La densidad arbórea y la cercanía de esas antorchas gigantes preñadas de resina es pólvora y, a pesar de la amenaza cierta, se mantienen, presumiendo de una pose ecológica sin duda ajena a la lógica y al buen juicio.

No sé si es desidia, negligencia o temeridad ese «querer estar a la altura de los verdes» para no eliminar la posibilidad de un fuego imparable. Porque en el supuesto de que arda el parque periurbano de Las Vaguadas, con ramas que, como racimos cuelgan hasta el suelo, no sería posible una extinción rápida si los bomberos, ante esta proliferación de la locura veraniega de los pirómanos, podrían estar ocupados en achicar las llamas en otro lugar. Los vecinos hemos manifestado, insisto, por escrito y con fotos, tal riesgo, incluso ciertos domiciliados ahí no se van de vacaciones por el temor a que arda su casa.

Ayer en Tres Cantos olía a carne quemada. Mircea, el cuidador rumano de las cuadras, ya no podrá susurrar a los caballos porque falleció en el intento de salvar veintidós animales. El tufo de sus carnes se mezclaba con el del metal hecho brasas. Sin duda un bello tema para la literatura, pero horrible para la crónica. Aquí y ahora, el silencio municipal ante la denuncia reiterada puede incurrir en responsabilidad penal. El anterior concejal, Jesús Coslado, visitó hace tiempo ese bosque y prometió dar solución. Luego los técnicos acaban teniendo la sartén por el mango y, con frecuencia, ignoran lo conveniente, apelando, con insensatez tópica, a unas líneas de las ordenanzas.

Otra vez más, interpreto a los aquí domiciliados, y apelo al correcto juicio del señor alcalde para que haga buena la autoridad que tiene conferida, a fin de eliminar la zozobra que nos acongoja. Pues prevenir es una acción más oportuna que la queja y el lamento ante la catástrofe penosa, cuando ya se percibe lo irremediable.