¿Qué ha pasado este jueves, 14 de agosto, en Extremadura?
Cartas al director

¡Si se produce un fuego, salgan corriendo!

Feliciano Correa Badajoz

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:34

Esta fue la frase con la que se despachó una funcionaria municipal cuando, ante nuestra insistencia y envío de imágenes, habíamos solicitado los vecinos al ... Ayuntamiento de Badajoz que autorizara a talar unos cuantos pinos piñoneros que, de arder, peligran las viviendas sitas en la calle Sierra de Montánchez.

