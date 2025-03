Feijóo, un líder con pies de barro

Comenta Compartir

Feijóo, aspirante a gobernar España, no resiste las presiones. Carente de un liderazgo sólido y autónomo, se ha plegado a la carcunda «política, judicial y ... mediática» y ha pergeñado una excusa que hace un par de días, según Gamarra, no era un problema. Dos escollos alarmantes afloran en esta capitulación. El primero es que, con su actitud antisistema, incumple la Constitución minando las instituciones y con ello la democracia; y el segundo es ¿qué ocurrirá si llega al Gobierno? ¿Será un títere al que podrá manipular cualquiera desde la sombra? Cabe recordar que cuando era un alto cargo de la Xunta se codeaba con el narcotraficante Marcial Dorado. Desolador que tanto maquiavelismo basura no le pase factura.

Cartas a la directora