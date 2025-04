Feijóo sin Cavacasillas

La moción de censura será el 28 de mayo». Lo dijo Alberto Núñez Feijóo esta semana para descartar esa herramienta en el Congreso y confiar ... en la victoria del PP en las elecciones municipales y autonómicas para llegar él mismo a presidente del Gobierno.

La victoria comienza por abajo, quiso probablemente decir el presidente de los populares. Lo extraño es que confíe tanto en una cita para la que no tiene candidatos, demuestre una absoluta tranquilidad a la hora de nombrarlos y, cuando vaya a las ciudades, evite a toda costa pronunciarse sobre quién será su apuesta para la alcaldía.

Así lo hizo el jueves en el Hotel Río de Badajoz. Los populares que fueron al mitin casi pierden un ojo de tanto fijar una retina en el presidente gallego y otra en el coordinador local, Antonio Cavacasillas. Que si le mira, que si no; que si no le sube a saludar, que si no le dejan hablar, que si Feijóo le dio un apretón de manos que puede ser una muestra de confianza o el abrazo del oso.

Hace hoy un mes el PP aplazó un acto para esperar a alguien de Madrid y cuando viene evita hablar del partido en Badajoz

A saber. Porque Cavacasillas suspendió el acto de presentación del organigrama local del partido una hora antes de su celebración el 27 de octubre. Argumentaron que alguien de Génova había llamado para pedir el aplazamiento hasta que pudieran enviar a un popular de renombre.

Pero este domingo se cumple un mes de aquello, esta semana ha estado en Badajoz el 'top ten' del PP nacional y nadie mencionó al organigrama local. Por no hablar, al presidente provincial, Manuel Naharro, y a Cavacasillas ni se les escuchó la voz.

Habría sido un buen momento para que Feijóo respaldara públicamente a Cavacasillas en su carrera a la alcaldía. La lectura que muchos hacían el jueves es que el primer teniente de alcalde podrá ser o no quien encabece la lista, pero que en este momento todo apunta a que la dirección nacional no lo tiene claro. Y si no lo tiene claro Génova, que es la encargada de nombrar los candidatos en las capitales, es que hay juego.

Esa idea también está calando por la cantidad de encuestas que el PP está haciendo. Al menos tres en dos meses. En la primera preguntaron al votante cómo vería a Ignacio Gragera como candidato del PP. El segundo estudio ponía sobre la mesa los nombres del alcalde de Cs, del propio Cavacasillas, de la concejala popular Blanca Subirán y de Germán López Iglesias. Y la tercera, hace unos días y parece que dirigida solo a militantes del partido, introducía dos nombres más: el edil Francisco J. Gutiérrez (Guti) y la diputada extremeña Gema Cortés, que nació en Jerez de los Caballeros.

Encuestas por Gragera

Llama la atención que las tres encuestas cuestionen por Ignacio Gragera, aunque el alcalde repita que no piensa moverse de Cs. Quizás en el PP alguien esté buscando la justificación para designar a un 'número uno' que viene de fuera. Quizás por eso Feijóo agradeció a Gragera su trabajo en el mitin en lugar de citar a Cavacasillas y a sus concejales. Alguno lo interpretó como un gesto de Feijóo en favor de los pactos, pero otros vieron que estaba proponiéndole liderar la lista.

Todo esto no significa que Cavacasillas esté descartado. Aún puede ser cabeza de cartel. Pero hay tal incertidumbre en las filas locales que algún militante se ha ofrecido en sus redes sociales como alcalde.

Dicen en el partido que Feijóo inició por Badajoz su ronda para hablar de temas nacionales con el objetivo de contrarrestar a Vara. Por eso solo respaldó el liderazgo de María Guardiola. Puede que sea ese el motivo. Pero la aspirante a presidenta regional necesita del tirón de sus candidatos a alcalde el 28 de mayo. Y para ese día aún no tienen 'números uno' confirmados en las grandes poblaciones extremeñas, como tampoco lo tienen en Badajoz. Y así, por mucho que Feijóo quiera estimular la ola nacional, no habrá tsunami en los ayuntamientos comparable a una moción de censura para auparle a él hasta la Moncloa. Ni tampoco a Guardiola hasta la Presidencia de la Junta.