La olvidada Valencia de Alcántara

No hay comarca en Extremadura más olvidada, marginada, maltratada y discriminada que la de Valencia de Alcántara. Llevo mucho tiempo intentando que nuestros políticos sepan ... que existimos, pero no se dan por aludidos; de ninguna ideología. No le importamos nada a nadie. Nuestros políticos concentran sus esfuerzos en las zonas más pobladas (claro, dan más votos). Eso sí, hacen reuniones, congresos, simposios, etc. sobre la España vaciada, que, paradójicamente, ¡han vaciado ellos! Si no, veamos el caso de Valencia de Alcántara y su campiña: nos quitaron la aduana, con sus cientos de funcionarios (es verdad, fue decisión de la UE, pero no se compensó con ningún 'plan B'); nos quitaron los dos trenes diarios a Madrid y Lisboa (¿no se puede recuperar ninguno?); somos la única comarca extremeña sin hospital (hay que ir a Cáceres, a 95 kilómetros, por cualquier problema sanitario); sufrimos continuos cortes de internet (en el último mes: dos días, ocho o nueve horas cada uno, no fuera a ser que algún joven quisiera venir, teletrabajar y poblar esta preciosa zona, que tantos atractivos naturales ofrece); no hay inversiones públicas ni se conceden suficientes ayudas a las iniciativas privadas, por lo que se pierde continuamente población, y dentro de pocos años no existiremos. Qué curioso que Extremadura se queje de la discriminación que sufre y luego haga lo mismo con una de sus comarcas.

Cartas a la directora