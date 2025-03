¿Por qué se emigra?

Escribo desde Freetown, la capital de Sierra Leona. Vengo aquí todos los agostos desde hace 20 años a intentar ayudar a proyectos de salud bucal. ... Este año estoy en uno de los slums (barrio de chabolas) más grande de la capital, me dicen que alberga a unas 60.000 personas y es tierra ganada al mar con las basuras que este trae. La gente ha construido sus chabolas sobre las basuras y así se ha ido levantando el slum en el que, aparte de míseras casas, hay también pequeñas tienditas de venta de comida, comercio y hasta alguna mezquita. Los niños corren desnudos por las calles de Susan's Bay (es el nombre del slum) y cuando llueve (estamos en época de lluvias) todo se inunda. En el trayecto al local donde trabajo veo la miseria por todas partes, y veo también a gente buena, sencilla, agradecida.

La inmensa mayoría de la gente del slum son jóvenes que no tienen trabajo o es muy precario. Los niños tienen que recorrer varios kilómetros para ir a la escuela, los pocos que van. Me planteo cuántos de esos niños que veo conseguirán ir a la universidad y tener un empleo digno, lo pregunto a las «autoridades del slum» y me dicen que no conocen a nadie que lo haya conseguido. La gente de Susan's Bay usa móviles, todos antiguos y de segunda mano, pero aquí los datos de internet son muy baratos y pueden acceder a TikTok y otras redes sociales, por lo tanto conocen la sociedad en la que los privilegiados vivimos. Si yo viviera allí, mis hijos vistieran harapos y no tuvieran para comer, no habría mar que me sujetara ni valla lo suficientemente grande para pararme. Hay que vivir esto para entender el drama por el que los africanos pasan para tratar de encontrar una vida mejor. No sé cuál será la solución del drama migratorio, pero por supuesto no es el untar gobiernos corruptos para que impidan salir cayucos de sus costas. Espero que nuestro presidente se rodee de asesores que de verdad conozcan esta realidad para poder dar una vida más digna a las gentes de los Susan's Bay de África.