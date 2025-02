D esde la cumbre olímpica de lo que ha sido Federer, el gesto elegante definitivo es su retirada sin aspavientos en la Laver Cup, también sin el bullicio de los personajes irrelevantes del papel cuché, esos que en buena medida transfieren su viscosa sustancia al ... universo mediático de nuestros días, como los presuntos artistas, tertulianos, futbolistas de condición financiera o políticos de probada mediocridad. Si conferimos rasgos filosóficos al tenis, Federer sin duda sería relacionado con la escuela de los estoicos, lo mismo que Nadal con los discípulos de Heráclito y Djokovic con los sofistas. En el suizo la virtud tenística ha sido producto de su enorme talento y de un trabajo infatigable que en nada le ha mermado para sentirse satisfecho o feliz en las canchas y en la vida: toda una lección de moral. No existe un Federer con las maneras del australiano Kyrgios, ni rompiendo raquetas como Djokovic, ni haciendo del alboroto una seña de identidad como en su tiempo John McEnroe.

Por eso lo grande de Federer ahora que se marcha, aparte de no tener nada que ver con ese mundo de detritus mediático, es haber sido un inmenso deportista generador de aficionados que –al contrario que en el fútbol– no merman su aprecio por cualquier otro tenista que lo merezca. Siempre que he disfrutado del suizo en la pista me ha acompañado la sensación de presenciar al tenista más elegante de la historia, andando o golpeando la bola, que lo mismo da. Y créanme que mi afición se empezó a formar con los inolvidables Stan Smith o el rumano Nastase, quien en dobles formara pareja con Ion Tiriac, al que todavía vemos serio y solitario en las zonas vip de sus torneos. No olvido a Orantes ni a Juan Gisbert.

Cuando irrumpió el sueco Björn Borj en las canchas hace casi medio siglo, me dejó con la boca abierta por aquel revés original a dos manos que a partir de entonces se impuso como lo más 'cool'. El tenis empezó a ser esos trallazos desde el fondo de la pista. La red se quedó muy lejos y olvidada. Si Federer ha tenido algo en su grandeza es el dominio refinado de todos los golpes, incluido el regreso a la red y la volea. Y, desde luego, ese revés a una mano, soberbio y primoroso que siempre ha caracterizado a los genios del tenis. Máxima eficacia, máxima elegancia, mínimo desgaste: la fórmula de Federer para tantos éxitos y para las pocas magistrales derrotas.

Los que vienen detrás no destronan así como así, beneficiándose sin más del fulgor de la juventud: es preciso triunfar en un estilo con la raqueta en la mano guiándote la vida a golpe de «drive» o de reveses y voleas. Después de retirado Federer, lo peor es que las pistas se queden sin épica, sin más espesor que un concierto mercantil de gran slam. Los tenistas que vengan ahora tienen que acomodar su juego al mundo impreciso y sutil de hoy en día, hecho de misturas: coches híbridos, alimentos transgénicos, identidades sexuales líquidas, bebidas de combinados, criptomonedas digitales y una moda que está empezando a reivindicar la lentitud frente a la premura y las altas velocidades.

(Desde 2007 en el Pabellón Multiusos de Cáceres no se ve tenis de primer nivel en Extremadura. Federer, lo más cerca que estuvo fue en el torneo de Estoril en 2008).