Febrero silba guiños y besos

Febrero avanza con su voz de lumbre y navega miradas de Carnaval, que por San Francisco fulgorearán como ascuas.

Primero llegó San Valentín silbando guiños ... y besos, como desnudando el aire. Para decir te quiero / me sobran adjetivos/ y me falta tiempo. Las tardes de febrero desovillan afectos y pasiones encontradas en esta ciudad que gallardea con su Carnaval recién estrenado como de interés internacional, que nos viene mordiendo los recuerdos. Sabemos que le sobra botellón, soberbia y malos modos, y le falta poesía y colores de infancia.

La gala de los Goya, más de lo mismo. Servidor ya no la ve. Esta vez mucho apostar por la sanidad pública, pero la mayoría de los presentes acuden a la privada. Nada de otras reivindicaciones, ni un No a la Guerra, ahora que la hay, ni una referencia a ese ley del 'solo sí es sí' que hace más aguas que el Titánic, y desampara a las mujeres. Ya han salido cerca de 50 maltratadores, y otros 500 a los que les rebajan las penas. Algo debe de fallar, aparte de que los jueces sean de derechas o muy fachas. Y lo mismo alguien tenía que dimitir en vez de gastar tanta soberbia. Ni un apoyo a los terremotos de Turquía y Siria, pero sí críticas a los empresarios por donar dinero y ropa.

El problema ya no es el menú de rico que se gastan, las comilonas también les gustan a los progresistas del cine, que pagamos todos con dinero público. Por cierto podrían haberse solidarizado con Extremadura, poniendo en la inmensa carta algún vino o cava Ribera del Guadiana, de Bodegas Sani, o de Encina Blanca de Alburquerque. Una gala politizada para un cine donde no todo es de calidad, y que algunas películas no las ve ni la familia. Esperemos que haya más coherencia para futuras galas.

Siguen llegando libros. La novela 'Virginia LOT', de Antonio Girol. Trescientas páginas que no dejaran indiferente, con fotografías de José María Ballester.

El pregón oficial carnavalero lo dará este año el humorista José Mota, muy ligado a Extremadura, sobre todo porque su guionista es nuestro paisano el poeta José María Lorite.

Habrá también I Pregón de la Exaltación del Carnaval, lo pronunciará el comunicador/poeta Paco González. No se lo pueden perder. Habrá alguna sorpresa de su antigua murga Los Agüitas.

Febrero silba guiños y besos.

¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!