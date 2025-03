4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer

Comenta Compartir

Me es complicado hablar bonito sobre esto, cuando me ha arrebatado a personas que quería tener para siempre. El cáncer hizo que jamás tuviese la ... oportunidad de volver a veros. Y un día llegó esa despedida que durante mucho tiempo estuve evitando. Hoy sé que brillan más que nunca y que siguen de alguna forma conmigo. También he conocido a gente que ha salido viva, pero con un poco más de cicatrices, más quimios, más pinchazos, y, sobre todo, con más ganas de seguir.

Ojalá nadie tuviese que pasar por esta pesadilla que os hace aún más fuertes. Por ello, mis letras te abrazan y me dirijo hacia ti, para decirte que confíes a pesar de que las cosas no están yendo bien. Que muy pronto saldrás de ese hospital que se ha convertido en tu segundo hogar. Que todo invierno termina y que el dolor dejará de acompañarte. Debo reconocer que uno de mis sueños es que la palabra cáncer sea solo un signo del zodiaco. Sé que aún queda mucho camino y que, para ello, hay que darle más importancia a la investigación porque la salud está en el primer escalón. A veces hay que ponerse en el lugar del otro y pensar que esto te puede estar llegar a pasar a ti. Por ello, este 4 de febrero quiero dedicar estas palabras a los que estáis luchando porque, aunque es algo difícil, habéis aprendido a saborear cada momento. A vivir el presente que tanto se nos olvida. A valorar cada rayo de sol. A abrazar cada segundo que os regala la oportunidad de continuar disfrutando de cada sonrisa y de la magia de la vida.

Temas

Cartas a la directora