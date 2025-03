Me entero, con satisfacción, de que ha sido aprobado el nuevo reglamento de procesos selectivos y formación del Cuerpo Nacional de Policía, por el que, ... definitivamente y entre otros, se elimina el requisito de estatura mínima para acceder al mismo. Hasta ahora, para ingresar en el Cuerpo era imprescindible contar con una altura mínima de 1,65 metros en el caso de los hombres y de 1,60 para las aspirantes mujeres. La medida me parece tan acertada como justa, pues acaba con una discriminación absurda y sin sentido.

El que suscribe, que peina ya algunas –bastantes– canas y que en su día aprobó las oposiciones para ingreso en el antiguo Cuerpo General de Policía, recuerda cómo por aquellas fechas no solo se exigía a los aspirantes (entonces solo podían acceder los hombres) una estatura mínima, sino que también se establecía un tope máximo de altura. Dentro del cuadro de exenciones antropométricas se establecía que la talla del opositor debía estar comprendida entre 1,640 y 1,840 metros, ambos inclusive. Vemos cómo no solo se discriminaba a los bajitos, sino que también los más buenos mozos estaban excluidos.

Pero las circunstancias de exenciones de entonces iban mucho más lejos del mero asunto de la estatura. Para el lector amante del dato curioso diremos que se establecía como requisito, dentro de los signos de valoración clínica y entre gran número de circunstancias (96 en concreto), que no podrían ser admitidos aquellos opositores que tuvieran cualquier deformidad, defecto o afección que, a juicio de los facultativos examinadores, debieran ser considerados como causa de inutilidad. Deberían ser considerados también inútiles los casos –no se lo pierdan– de individuos de fealdad exagerada o aspecto desagradable o desaseado en extremo. En todos estos supuestos –se concretaba–, el Tribunal médico tenía que emitir un dictamen razonado (Faltaría más).

En definitiva, podríamos ser mejores o peores investigadores; peores o mejores sagaces policías, pero lo que no se nos podía negar a los aprobados era que no fuéramos ni muy bajitos ni extremadamente altos; y, además, siempre nos quedaba el consuelo de saber que, al menos ante la ley, no éramos demasiado feos… Le digo a usté señó guardia…