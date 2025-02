Comenta Compartir

Cualquiera diría a juzgar por su página web que FEAFES es una entidad modélica y solvente, cuenta entre sus 'embajadores' con el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el exalcalde cacereño José María Saponi, que se suman a un nutrido ... grupo de ilustres. No tengo no obstante porqué dudar sobre pasadas gestiones exitosas de esta asociación, con loables objetivos de interés social, conformada por familiares de personas con enfermedad mental, con la intención de propiciar su bienestar e integración. No sé si nada cabría sospechar (o más bien si) hasta llegar al fiasco en la gestión con el que nos encontramos ahora: impagos en los salarios de los trabajadores que se arrastran desde el año 2019, a la plantilla se les adeuda casi un año de nómina; amén de las deudas con Hacienda, Seguridad Social y proveedores. Los últimos meses han sido críticos, se ha mantenido el servicio gracias al compromiso de los trabajadores, que se encuentran en una encrucijada, sobre su futuro laboral a medio plazo o si se les llegarán a abonar los salarios pendientes.

Lo sucedido merece una reflexión, desde luego en el sentido de si un servicio tan sensible a personas vulnerables como es el caso, no debería ser prestado directamente por la Administración; si los controles a la entidad gestora son los adecuados, la Junta de Extremadura ha mirado hacia otro lado durante meses, hay que recordar que el SEPAD no interviene FEAFES hasta este mes de noviembre. Cuando menos llamativa la reacción de la concejala de Asuntos Sociales, que en declaraciones a la prensa se mofaba de la gestión de la Asociación indicando que «peor no se pueden hacer las cosas». Me pregunto si no se considerará parte responsable como Administración, respecto a un recurso financiado en su integridad con dinero público y prestado sobre un solar cedido por el propio Ayuntamiento. Un absoluto cúmulo de despropósitos por parte de los responsables políticos, últimos garantes de la correcta gestión, con las siguientes víctimas: 46 enfermos mentales y 37 trabajadores. La pregunta es: ¿se ha aprendido la lección?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY