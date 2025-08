Comenta Compartir

Al Gobierno le viene de perlas el procesamiento de Cristóbal Montoro, porque así pueden seguir jugando y explotando eso del «y tú más», y volver ... a situar la corrupción en el ámbito del Partido Popular. Pero se equivocan, porque a cada cual lo suyo y, los escándalos actuales que conocemos en las filas socialistas y, los que faltan por resolver, son de tal magnitud que no sirven casos del pasado de otros, para tapar los del presente suyos. Así y todo, que a un exministro de Hacienda se le procese por sus actuaciones cuando desempeñaba su función como ministro, no es muy grave, es lo siguiente. Obviamente nadie es culpable hasta que no lo dictamine un tribunal, por lo que Cristóbal Montoro tiene también derecho a la presunción de inocencia, pero nos tiene mucho que explicar a todos. Está por otra parte muy claro, que en nuestra querida España no hay ni controles ni cortafuegos que impidan que todos aquellos que entran a servir a España, saquen o puedan sacar provecho personal y por supuesto político. Pónganse de acuerdo en esto, al menos. Pero todo esto, presidente Pedro Sánchez, el que se rompa la caja única y se cambie el sistema fiscal en favor de una comunidad autónoma, Cataluña, no tapará los desaguisados de su formación política, pero eso sí, servirá para que usted siga instalado en la Moncloa. No nos tome por imbéciles, por favor. A los unos y a los otros, se les debería de caer la cara de vergüenza. Y el que la hace, que la pague, sea quien sea. Por cierto ministra María Jesús Montero, usted que aspira a presidir Andalucía: ¿Qué milonga les va a contar a los ciudadanos/as andaluces de la financiación singular? Les recuerdo a algunos/as, que en política se entra a servir y, no a servirse. Ya está bien.

Temas

Cartas al director