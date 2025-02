Comenta Compartir

Hace unos días una amiga se lamentaba de las dificultades de comunicación y trato que había empezado a tener con otro amigo motivadas por sus divergencias sobre un tema de actualidad. Era consciente de hasta qué punto se estaban distanciando e incluso tenía asumida la ... posibilidad de que la relación terminara. Lejos de llevarle la contraria, me sorprendí a mi misma reforzando sus temores, lo que me ha hecho pensar que yo también he asumido que en ocasiones la comunicación se enquista y no solo no merece la pena seguir insistiendo con la pretensión de que 'la otra persona salga de su error' sino que quizá tampoco merezca la pena esa relación.

Quieran las casualidades que a los pocos días, leyendo una revista de divulgación científica, encontrara el trabajo que realizan tres investigadores norteamericanos –Ballantyne, Celniker y Ditto– relativo a la situación que acabo de contar. Ellos la han llamado 'fatiga de persuasión' y podría definirse como el cansancio, más bien hartazgo e incluso hastío, que nos produce intentar convencer a alguien, persuadirle, para que adopte nuestros puntos de vista y posiciones. En realidad, no es ni más ni menos que la expresión de una frustración y la investigación pretende dar respuesta a cómo reaccionamos cuando falla nuestra capacidad de convencer al otro. No sé a ustedes, pero a mi este asunto me ha atrapado y creo que en parte es porque al poner nombre a una realidad que me es familiar he tomado plena conciencia de la misma. Según la investigación, uno de los primeros efectos de la fatiga de persuasión es calificar de parcial a quien no logramos convencer, le acusamos de estar fuera de la realidad o, sencillamente, pensamos que es tonto. En ocasiones desistimos y optamos por cambiar de tema pero con frecuencia es el inicio del distanciamiento social. Sucede que nos cerraremos en banda y culpamos a los demás de llevar los debates a callejones sin salida con consecuencias que nos son familiares y nos hacen sonrojar: en la investigación mencionada, el 28 por ciento de las personas participantes apuntó a la fatiga de persuasión como la razón por la que eliminó a alguien de su vida. Ya ven, no es moco de pavo, la fatiga de persuasión puede anticipar rupturas, quizá porque lo que subyace en ella es la idea de que el debate consiste básicamente en un esfuerzo por ganarlo más que en un diálogo colaborativo por llegar a un punto de entendimiento. Y es que detrás de la fatiga de persuasión hay cierta negativa a reconocerle al otro que quizá pueda tener algo que enseñarnos. Uno de los investigadores habla de las 'brechas de empatía moral' en las que las personas creen que quienes no comparten sus opiniones son menos inteligentes, peores personas o ambas cosas. No me negarán que estas percepciones incrementan las diferencias políticas y culturales. Y es que la política, la religión y la salud son los tres temas que más fatigan en las discusiones. Así lo reflejan los datos. De 600 personas participantes en otro estudio en EE UU, el 98% dijo haberla experimentado al tratar estos asuntos. Mi consejo: escojan bien los temas en la cena de Navidad e intentes ser felices. No se fatiguen. Feliz Navidad.

