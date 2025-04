En la inauguración del Mundial sacaron un fantasma. Pero al verlo no me acordé de Cásper, sino de la novia de Julio José Iglesias

Comenta Compartir

En la inauguración del Mundial sacaron un fantasma. No me refiero a Naranjito, sino a un fantasma volador con sábana. El cliché del fantasma, vamos. ... Pero al verlo no me acordé de Cásper, sino de la novia de Julio José Iglesias. Al pobre lo han puesto muy verde porque presentó a su nueva novia cubierta con un trapo muy brillante al que habían puesto ojos y boca. «Os voy a descubrir un fantasma muy especial para mí, que espero que os guste». Y la descubrió como se descubre una estatua.

Más que parecerles alguna vestimenta para mujeres musulmanas, parece que lo que molestó es lo de destaparla como si fuera un objeto. Estaba en la presentación de una marca de bisutería llamada Ghost. Me fascina tanto periodista abochornado. Hasta los cámaras. Tanta sensibilización (que no va a ser solo la tabarra del Mundial). En machismo hemos progresado tanto que no sé si ya tienen mucho sentido las políticas feministas. Hipocresía, lo llamaría Infantino.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión