La fantasmada de Gragera

Histórico. Es el adjetivo que más usó el alcalde, Ignacio Gragera, en la rueda de prensa del jueves para presentar el nuevo plan de impulso a la economía local y la cofinanciación de los proyectos que se quieren lograr de Europa con los fondos covid. ... Para pagarlos, el Ayuntamiento firmará dos préstamos por 33 millones de euros en total y lo amortizará con los ahorros en marzo.

Todos los que intervinieron en aquella comparecencia, desde Podemos hasta el PP pasando por el alcalde, se esforzaron en hacer ver que estaban ante un momento «histórico». Daba la sensación de que tanto el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, como el propio Ignacio Gragera estaban intentando vender la idea de que el Ayuntamiento vive el inicio de un nuevo ciclo con Cs en la Alcaldía.

Como si Gragera se hubiera sacado de la manga una macroperación novedosa para paliar los eternos problemas de la ciudad. Ya sea reparar las aceras ya sea comprar vehículos para policías y bomberos.

Da la sensación que el plan de inversiones vuelve a ser un enorme cajón de sastre donde entra el mantenimiento habitual. Y que lo extraordinario no lo es tanto, si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento ya aprobó en 2020 otro plan de impulso por casi 20 millones de euros (el nuevo es de 21,6) y que los otros 12 millones de euros están destinados a cofinanciar proyectos europeos, si es que los conceden, cuando es habitual que esas aportaciones se saquen de los ahorros.

Desde 2010

Es más. El Ayuntamiento lleva elaborando planes de impulso desde 2010, con Celdrán de alcalde y con Francisco Fragoso como concejal de Hacienda. Fue este quien se inventó la pirula financiera para usar los ahorros en pagar un mantenimiento que no cubre el Presupuesto. Este año, por no haber novedades, no hay ni cuentas nuevas.

A buen seguro que cuando aprueben las de 2022, Gragera querrá reeditar la foto de consenso con los otros partidos. Esa que se dio el jueves y que, por muy orgullosos que estén todos, afortunadamente tampoco es nueva. En las inversiones de 2020 hubo acuerdo unánime en el pleno y comparecencia de prensa conjunta. Así que el acuerdo de esta semana va en la línea de lo realizado en los últimos once años. Es más de lo mismo.

Por eso hay concejales del PP que echan de menos que bien María José Solana, primera teniente de alcalde, o Eladio Buzo, concejal de Hacienda, hubieran echado la vista atrás estos días para mencionar el «histórico» que el PP acumula en el Ayuntamiento. En lugar de eso, contribuyeron a que el alcalde de Cs se presentara ante los pacenses como el inventor de una operación repetida desde hace diez años.

Reglas fiscales suspendidas

Es cierto que el importe es el más alto de todas las ediciones. Pero también lo es que las reglas fiscales llevan dos años suspendidas para los ayuntamientos, lo que permite gastar más.

Valga con echar de nuevo la vista atrás. En 2019 el plan de impulso fue solo de 1,3 millones de euros. El motivo es que la ciudad estaba bajo un plan económico financiero del Ministerio de Hacienda debido a la inversión de diez millones de euros para poner ledes en las farolas. Así que el gasto de 10 millones de euros en 2018 provocó que solo se pudiera gastar uno en 2019. En cambio, la relajación de las reglas fiscales permite ahora que se pueda invertir 21 millones de euros directamente y guardar otros doce por si Europa nos mira.

Bienvenidos los 33 millones de euros, celebremos el acuerdo de todos los partidos y ojalá los 120 proyectos salgan adelante. Sin duda es una gran noticia. Pero intentar vender todo esto como el inicio de un cambio de era en el Ayuntamiento es una fantasmada.