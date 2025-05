La Fantasía Heroica

Comenta Compartir

Hace años que Pedro de Lorenzo nos dejó su Fantasía Heroica y ahora me recreo en el nombre para expresar alguna fantasía que otra. Vivo ... en una tierra que inspiró a Don Pedro su fantasía pero veo como las mías se hunden. No sé si nuestro destino es estar machacados por unos y por otros, pero algo hay. Desde los tiempos de Primo de Rivera (al que por cierto hemos quitado su calle) que ideó el ferrocarril de Villanueva de la Serena a Talavera de la Reina por Guadalupe no nos ha hecho caso nadie, porque hasta Don Francisco (Franco) que tanto nos quería acabó con ese sueño. Aquí si pides un hospital tardan cuarenta años en dártelo y cuando lo hacen es por cachitos y sin saber su final. Si pides un pequeño aeródromo se inventan cientos de pegas administrativas hasta que te olvidas y si quieres un Corte Inglés, el horror, se lo cargan, como cuando dieron la capitalidad a San Sebastián dejando a Cáceres con dos palmos de narices y en el más puro silencio político. Llega el Estatuto y parece adecuado 30 diputados por provincia, pues no, 35 a 30 y con la condición de que nunca sea de Cáceres el presidente o presidenta, eso sí nos tocó la pedrea y tendremos la presidencia de la Asamblea, que por cierto está en Mérida, la capital. Y ahora viene lo bueno, porque viendo las caras de tontos que teníamos se lo reparten todo: pa mí legislación y poder político y pa tí la Guardia Civil, la Policía Nacional, el ejército, el Banco de España y el delegado del gobierno de turno, el control de la Sanidad, el arzobispado y todos los etcéteras posibles. Solamente nos dejaron la Justicia (¿hasta cuándo?). Vamos, como pa soñar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión