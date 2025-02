He callejeado por Madrid y me he topado con varios famosos. Unas cuantas muescas más en mi revólver: para los de provincias, ver celebridades en la capital es como ir de safari a Kenia e hincharte a ver leones

Por una vez llevaba razón Díaz Ayuso: he callejeado por Madrid y no me he encontrado con ningún ex. También es verdad que estaba difícil ... el tema, porque allí solo tengo uno y ya hace tantos años que vivo sin él y que olvidó mi nombre, mi cara, mi casa y pegó la vuelta que nos hubiera resultado imposible reconocernos.

En cambio, me he topado con varios famosos. Unas cuantas muescas más en mi revólver: para los de provincias, ver celebridades en la capital es como ir de safari a Kenia e hincharte a ver leones. Claro que Abascal también ha visto a cascoporro. Famosos, digo. Y famosos muertos, que tiene más mérito. Porque en el acto que ha organizado Vox en el Mad Cool de Madrid, una cosa llamada 'Viva22' (le han puesto nombre de especial de Nochevieja de televisión), han elegido a un personaje célebre por provincia para instruir deleitando. Entre otros aparecen Goya, Velázquez, Isabel la Católica, Cervantes, Hernán Cortés, Benito Pérez Galdós y un tipo que, enfundado en un hábito marrón, parece Obi-Wan Kenobi, pero debe ser Fray Luis de León porque no me suena que ninguna región de España haya visto nacer a un maestro jedi. Es lo que tiene montar una suerte de capítulo de 'Ministerio del tiempo' con la misma puesta en escena y el mismo nivel de caracterización que una obra de fin de curso de un colegio de Primaria. Estas interpretaciones de famosos muertos dan un poco de risa, pero los famosos (y los anónimos) vivos que están allí dan repelús. De remate, han perpetrado una versión de 'Cartoon Heroes', de Aqua, con el estribillo «Vamos a volver al 36». Mira, si estos son los mismos que dicen que hoy no se podría hacer nada por culpa de la censura progre y no sé cuántas cosas más. Qué bonito todo.

