La famosa corbata

Comenta Compartir

Me sorprende la habilidad que tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez para convertir una buena rueda de prensa en una simple anécdota. Una anécdota ... de las que se hacen eco los medios de comunicación, y no seré yo la que mate al mensajero, porque la culpa es de quien remata unas declaraciones hablando de corbatas. Pero, al margen de las últimas palabras del presidente, cada vez estoy más convencida de que no solo son algunas de las cadenas de televisión las que entretienen a muchas personas con los llamados «programas basura», sino que el resto de las cadenas, tertulias radiofónicas con personajes cuya formación y bagaje están más que demostrados y algunos periódicos centren la información en un simple accesorio. No, no puedo entender que no se hagan eco en primer lugar de lo verdaderamente importante como la disminución del paro, los impuestos a grandes empresas y a los bancos, cuyos beneficios son escandalosos y se indignan cuando tienen que aportar unas migajas al Estado en comparación con sus ganancias y, con lo que se les miles de millones que se les dieron a ellos hace unos años y que pagamos de nuestros bolsillos. Eso es lo verdaderamente importante, la corbata es una anécdota, y si nos piden ahorrar energía, que los diputados se compren ropas de tejidos acordes a la temporada, tejidos que transpiren en verano y que guarden el calor en invierno para que la temperatura del cuerpo no necesite consumir más energía de la necesaria.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora