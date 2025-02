Faltan médicos de familia

Comenta Compartir

Las únicas vacantes en la adjudicación de plazas MIR de este año han sido 243 correspondientes a Medicina de Familia; la especialidad menos atractiva para ... los recién graduados y, a la vez, la que la sanidad pública necesita reforzar con mayor urgencia para frenar el cronificado deterioro de la atención primaria, la puerta de acceso al sistema, cuya presión insostenible por la falta de profesionales y por el fuerte ascenso de la demanda acaba por repercutir en el conjunto de la red. Esa cifra casi duplica la del ejercicio anterior. Y no es aún más elevada porque una convocatoria de respesca organizada a última hora por el ministerio entre aprobados del examen que no habían elegido ningún puesto –porque los disponibles no eran de su agrado– ha permitido cubrir 227 adicionales; en su gran mayoría, con personas procedentes de fuera de la UE.

El Gobierno había presentado una oferta récord –2.492 plazas– ante la situación de emergencia extendida en los centros de salud, sin capacidad para sustituir, por una asfixiante carencia de personal, a todos los facultativos de baja, permiso o recién jubilados, lo que se traduce en un alargamiento de los tiempos de espera y en un recorte de la calidad asistencial. Aunque el proceso no haya cumplido por completo los objetivos fijados, la incorporación de médicos internos residentes que han optado por esta alternativa aliviará siquiera ligeramente las carencias de un área que se enfrenta a un intenso relevo generacional a corto plazo. Ha quedado demostrado, sin embargo, que no basta con habilitar más puestos MIR en esa especialidad. El asfixiante déficit de profesionales solo podrá ser combatido de forma eficaz con un aumento de su prestigio social –muy por debajo de su importancia estratégica en el sistema–, lo que requiere una intensa pedagogía, y con una apreciable mejora de las condiciones laborales –incluidas las organizativas para eliminar o reducir el colapso de los ambulatorios– que eleve de forma sustancial el interés por ella de los estudiantes de Medicina. Es decir, mediante la combinación de medidas de choque o de efecto más o menos inmediato con otras cuyos resultados solo podrán apreciarse a medio plazo. Entre las primeras, por ejemplo, incentivos salariales, dotar de mayores recursos a los centros de salud y más flexibilidad en las condiciones de contratación. Es necesario que la atención primaria deje de ser la 'hermana pobre' de la sanidad.

