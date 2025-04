Faltan enfermeros

Comenta Compartir

Somos una residencia de mayores, Servimayor, que imaginamos nos sucede lo mismo que a la mayoría: tenemos serias dificultades para encontrar enfermeros que quieran trabajar ... en estos centros. Y sucede porque tienen por convenio un sueldo menor que los enfermeros del sector público, y posiblemente porque la mayoría de estos profesionales no están correctamente informados de que ahora, trabajando en una residencia de mayores privada, se consiguen los mismos puntos que trabajando en lo público para optar a plazas en este sector. Todo ello, unido a la escasez de estos profesionales, hace que tanto en un sector como en el otro no estén correctamente cubiertas las plazas de forma proporcionada a las demandas de cada espacio y lugar. Ahora y consecuentemente con las exigencias de profesionales y su correcta distribución a las que nos ha sometido el coronavirus, el problema se ha agravado hasta extremos insospechados. Me pregunto si de verdad estamos haciendo algo en serio para este presente complicado que tenemos y si vamos a iniciar el proceso esperanzador que lo solucione para el futuro que nos espera: ¿Es lógico que estemos formando con el dinero de todos a profesionales que se marchan a otros países, porque están mejor pagados? ¿Seguro que el que tiene que decidir tiene confirmado el estudio que determine el numero de profesionales que necesitamos y que somos capaces de asumir económicamente para cubrir las necesidades asistenciales de nuestras autonomías? Si es así ¿a qué espera? En definitiva, espero que estos nuevos presupuestos donde ya muchas cosas no tan necesarias están hechas y algunas casi sin utilizar, se dedique la partida necesaria a este grave problema asistencial que padece todo el país, todos los ciudadanos y especialmente los mayores institucionalizados.

