Falta de respeto

En mi alternancia de jubilado entre mis casas de Badajoz y Chiclana, este fin de semana tocó la última. Mientras desayunaba puse la televisión para ... ver las ultimas noticias y el canal sintonizado era el autonómico emitiendo un programa sobre el Parlamento Andaluz.

El Defensor del Pueblo en Andalucía presentaba un informe sobre el incremento de la desigualdad social y decidí atenderlo, pero algo me hizo perder el hilo de la intervención: la pantalla mostraba al interviniente en el atril y tras él se apreciaba a dos integrantes de la mesa del Parlamento, un hombre y una mujer, movían compulsivamente sus pulgares sobre sus teléfonos móviles. El informe sobre desigualdad social no les interesaba lo más mínimo ni siquiera tenían la vergüenza de aparentar atención a alguien que se supone vela por los intereses de los andaluces, del mismo modo que deberían hacer ellos. Se trataba de una vicepresidenta del PSOE y de un secretario del PP. Tal para cual.

¿Por qué algunos políticos insisten en despreciar a aquellos por los que se supone deben trabajar? Trabajé en el Ayuntamiento de Badajoz durante más de treinta años y conocí muy de cerca la política local en todas sus vertientes, así que ya estoy curado de espanto.

Junto a políticos honrados y trabajadores me encontré a otros de los que aún me da vergüenza hablar, pero la parte romántica que aún se esconde dentro de mí no deja de esperar que en algún momento las cosas cambien y todos los políticos piensen más en sus representados que en ellos mismos.

Quizás cuando llegue ese momento cosas como la desvergüenza actual con las comunicaciones ferroviarias de Extremadura con el resto de España no se repitan y se arreglen tantas otras cosas que discriminan a esta tierra. A veces deseo fervientemente que durante una semana el tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona falle un día sí y otro también. ¿Alguien duda de qué pasaría si eso ocurriese, incluso con un presidente catalán del mismo partido que el presidente del gobierno estatal?

Aunque también pienso que la resignación del ciudadano de a pie no incentiva la reacción política. Nos conformamos con quejarnos y vamos asumiendo como algo inevitable el desprecio que suponen las sucesivas afrentas. Nuestras reacciones se limitan a indignadas tertulias de café y a mensajes en redes sociales.

Tendríamos que cambiar mucho para que dejasen de faltarnos al respeto.