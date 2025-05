Comenta Compartir

Los antecedentes de la Consejería de Educación con la profesión docente son una historia continua de faltas de respeto. No se me ocurre otra forma ... de calificar la forma en que la administración trata a los colectivos docentes. Nuestro gobierno autonómico acostumbra a regalar los oídos de los docentes con hermosas y emotivas palabras sobre la importación de nuestra profesión para después actuar con el más absoluto de los desprecios. En el mejor caso cualquier pequeña mejora en las condiciones laborales de los docentes viene precedida un acuerdo tras inmumerables reuniones con los sindicatos para después ser suspendida unilateralmente por la consejería alegando cualquier excusa para no admitir su falta de voluntad política. En el peor directamente se impone una medida de hoy para mañana sin el menor derecho a tan siquiera opinar.

Son las faltas de respeto las que han llevado al hartazgo de los docentes y a una huelga de los enseñantes. Desgraciadamente las faltas de respeto han seguido el mismo día de la huelga. La falta de respeto a los docentes y a las familias de alumnos al intentar hacer creer que a la sociedad que solo el 2% de los profesores y maestros pararon el día 30 de mayo. En mi centro educativo, donde cada día damos clase poco mas de 50 docentes, rondaron la veintena los que se ausentaron el lunes. La ficción estadística responde a una finalidad de manipular contra un colectivo como el docente tantas y tantas veces denostado. Que una responsable política diga que nuestro principal motivo de queja era el adelanto de las clases al 6 de septiembre, en lugar del 12 como es habitual, está muy mal informada, lo que sería una señal de incompetencia, o pretende desinformar y manipular, lo que sería señal de indecencia. Hay que recordar que, con independencia del día en se inicien las clases, todos los profesores se encuentran desde el 1 de septiembre en su puesto de trabajo, organizando y programando el inicio de las clases en el tiempo libre que deja la atención a la inútil, pesada y reiterativa burocracia que cada vez más ocupa nuestro día a día. Una vez más los políticos no han estado a la altura que nuestro sistema educativo merece, no solamente han demostrado un total desconocimiento de cómo funcionan los centros educativos, además han demostrado que la educación no es una de sus prioridades… Así nos va.

