Falta la carrera de la Policía Local

Unos pensarán que son demasiadas carreras populares, otros que harían falta más porque ambientan barriadas que están muertas los domingos a las diez de la ... mañana. Pero el problema es otro. Además del triatlón de turno, tenemos –teníamos– la San Silvestre, la del Baluarte, la Maratón, la media Elvas-Badajoz, la Badajoz-Elvas (este domingo), la de los Palomos, la del Cáncer, la de la Salud, la de la Guardia Civil (el 9 de octubre), la de la Policía Nacional, que se presenta hoy, y la estampida por piernas de cientos de muchachos el sábado pasado en pleno botellón en Puerta Palmas con la Policía Local detrás. En los vídeos no se ve un solo agente corriendo, pero han cazado a cuatro y nadie sabe cómo ha sido, si con redes de arrastre, con hurón o los pobrecinos se han chocado contra el coche policial.

Hace tiempo que el mutismo informativo se ha instalado en la Jefatura. Más allá de la propaganda y posados con los chalecos nuevos en redes sociales, nada se sabe de cómo trabajan en un cuerpo que en los discursos y comunicados oficiales se jacta de darlo todo por la ciudad, pero que hace meses genera una polémica detrás de otra, unas alumbradas por vídeos de los teléfonos móviles, otras ventiladas en pleno cuando se les niega que se repartan una pila de medallas entre ellos con criterios dudosos y, últimamente, porque deciden presionar al Ayuntamiento y no trabajar cuando se aproxima un evento.

Badajoz tiene un roto importante porque necesita agentes que sumen y no resten. No sé qué es más grave, que la alternativa sea darle chalecos fluorescentes a unos voluntarios para que los suplan o que ningún concejal quiera hacerse cargo de la Policía Local y ya ni lo disimulen. Hasta que no organicen ellos su propia carrera y los pacenses se apunten en masa la grieta que han abierto no se habrá cerrado.