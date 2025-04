La falta de camareros

Comenta Compartir

No hay camareros para trabajar en la hostelería. Después de ver las opiniones de los industriales del sector (HOY, 14/8/2022), yo me atrevería ... a decir que lo que no hay son puestos de trabajo del perfil que necesitan los actuales «profesionales» . Demandan más sueldo, mejores condiciones laborables, menos horas de trabajo sin ni siquiera saber los turnos de trabajo que tienen que hacer. Cierto es que, en algunos casos, hacen más horas de las debidas; en otros, las justas y necesarias. Es cierto que no cobran en ningún caso el sueldo mínimo interprofesional, siempre por encima del mismo, en muchos casos, se les provee de ropa de trabajo e incluso los zapatos adecuados al puesto. Por otro lado, nunca hablan de las propinas, capítulo importante que en algunos casos superan la media de una jornada (comentado por ellos mismos).

El Sexpe (Servicio Extremeño Público de Empleo) antiguamente tenía un fichero con nombres y empleos de personal para enviar a los industriales solicitantes el adecuado para su contratación, «tirando» para ello del fichero y, en caso de no aceptar, se le retiraba el famoso 'paro'. De todo este problema está como culpable este actual gobierno que, en lugar de proporcionar puestos de trabajo, está consiguiendo un país de vagos al proporcionales: ayudas por parados, ayudas vitales, subvenciones para pisos, ayudas para transportes y un sinfín de gratificaciones que en algunos casos llegan a alcanzar los mil euros. ¿Piensan que con esa cantidad nadie tiene ganas de trabajar haciendo horas en un bar? Otra cosa es la preparación de los llamados «profesionales de la barra o camareros»: para empezar, frases como «dime que te pongo», «hola, tío», «queréis tomar algo», o haber perdido la costumbre o la práctica de utilizar la bandeja para servir y hacerlo con las manos sin saber dónde poner los dedos. De la limpieza de los establecimientos y la invasión de aceras con los veladores tenemos para otro día.

Cartas al director