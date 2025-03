La falsa memoria democrática

Comenta Compartir

Un día 1 de julio fue liberado por la Guardia Civil José Antonio Ortega Lara. En su salida pudimos apreciar en televisión que estaba tullido ... y atolondrado, notándose el sufrimiento causado durante tantos días bajo tierra «enterrado en vida». El zulo tenía 2.20 por 1,80 metros. Estuvo este hombre 532 días encerrado ahí en completa soledad y sin luz. Una bombilla de 25 watios es lo que tenía. Qué gran capacidad de aguante hay en el ser humano: resistir, sufrir, soportar, sobrellevar y tragar saliva en ese pequeño habitáculo sin saber si algún día saldría de ese calvario. Este hombre fue como tantos otros –que por desgracia ya no están– objeto de la barbarie de los etarras y que este gobierno parece haberse olvidado al plegarse a reescribir la historia de España al dictado de ETA por un puñado de votos indignos y que gran parte de los españoles no aceptamos bajo ningún concepto «Una cosa es perdonar y otra olvidar. Y yo he perdonado a mis verdugos, pero no puedo olvidar el calvario que me hicieron pasar», dijo a los alumnos universitarios después de volver a nacer. Sería imprescindible mantener nuestra memoria y luchar para que no se distorsione el relato de los hechos, como ha permitido sin ningún pudor Sánchez, por agradar a los radicales que son los que les mantienen en el poder a este inconsciente e insensato narcisista. Sus fuertes convicciones religiosas y su amor por su familia fueron las vitaminas diarias que le ayudaron a sortear la mayor de las torturas a un ser humano y vencer a un final cruel en estado puro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión