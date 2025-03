Fallido paseo histórico en tren

Comenta Compartir

En los últimos días hemos leído en las páginas de HOY que los días 5 y 6 de noviembre se pondría en funcionamiento un tren ... clásico entre la estación de Monfragüe y el Tajo Internacional, abriéndose el plazo de inscripción el 28 de octubre para el público en general del día 6. El viernes 28 el enlace http://www.trenhistoricocaceres.e estuvo inoperativo toda la mañana y sobre las 14.00 horas comunicaban que por incidencias se abriría a las 15.00 horas. A las 15.02 se abrió y rellené los datos de los solicitantes. Al finalizar, sobre las 15.05 el enlace me comunica que ya no hay plazas. Me pregunto ¿por qué nos hacen creer que podemos obtener una de las 125 plazas anunciadas si estas ya estaban previamente asignadas?

Cartas a la directora